涉外洩虐待巴勒斯坦囚犯影片 以色列前軍法署長被捕

中央社／ 耶路撒冷3日綜合外電報導

以色列國家安全部長表示，前軍法署長托默-耶路沙米（YifatTomer-Yerushalmi）坦承洩露疑似顯示士兵虐待巴勒斯坦囚犯的影片後，今天被警方逮捕。

托默-耶路沙米宣布辭職後，昨天曾失聯數小時，媒體一度揣測她可能已經輕生，但她隨後被捕。

根據以色列媒體10月31日公布的辭職信副本，托默-耶路沙米坦承，她的辦公室在去年國際社會對虐囚事件高度關注期間，將該影片洩露給媒體。

影片2024年外洩以來，已有5名後備軍人被正式起訴，其中包括使用「利器」刺傷囚犯肛門附近的指控。

國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）在社群媒體上表示：「鑑於昨晚的事件，監獄部門將採取額外警戒措施，確保被拘留者在拘留中心的安全。」

據以色列媒體報導，特拉維夫法院已下令托默-耶路沙米拘留至5日中午。

公共廣播公司Kan報導，她被控「詐欺及背信、濫用職權、妨礙司法及公務員洩露資訊」。

