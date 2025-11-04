快訊

含台灣！中國駐美大使謝鋒提「四紅線」 籲美勿觸惹麻煩

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國駐美大使謝鋒2023年5月23日抵達美國紐約市甘迺迪國際機場時受訪。路透
中國駐美大使謝鋒2023年5月23日抵達美國紐約市甘迺迪國際機場時受訪。路透

彭博資訊4日報導，中國大陸呼籲美國避免觸及四個敏感議題，以確保美國總統川普與中國國家主席習近平達成的貿易休戰能持續，顯示雙邊關係的潛在分歧仍將受到考驗。

根據中國駐美大使館發布的聲明，中國駐美大使謝鋒在美中貿易全國委員會（USCBC）的活動發表演講時指出，台灣、民主與人權、中國的道路與制度、發展權利是北京的四條紅線。他強調：「最重要的是尊重彼此的核心利益和重大關切。」並補充：「我們希望美方避免觸碰這些紅線、引發麻煩。」

謝鋒指出，當務之急是落實習近平、川普及其官員達成的共識，以具體行動和成果向兩國及全球經濟釋出信心。他還警告，無論是關稅戰還是貿易戰，或是產業戰與科技戰，「最終都只會導向死胡同」。

華爾街日報3日稍早獨家報導，川普原本考慮與習近平討論輝達執行長黃仁勳的請求，允許Blackwell晶片出口中國，但在高級顧問幾乎一致反對，認為此舉將威脅國家安全的情況下，決定在南韓釜山川習會中避談此事。

彭博指出，這些言論提醒各界，川習會達成的一年期休戰可能以多種方式破裂。同時也表明，儘管台灣的地位在川習會談中未被提及，對北京仍極為重要。

