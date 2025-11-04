快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

荷蘭大選計票結束 中間派葉騰險勝極右對手

中央社／ 海牙3日綜合外電報導
葉騰。美聯社
葉騰。美聯社

荷蘭大選所有選票今天終於完成計票，中間派領袖葉騰（Rob Jetten）以2萬8455票的些微差距，險勝極右派國會議員懷爾德斯（Geert Wilders）。

法新社報導，負責計票與公布結果的荷蘭國家通訊社（ANP）先前已表示，懷爾德斯無法逆轉葉騰的領先優勢，葉騰因此已於10月31日自行宣布勝選。

最後一批計入的選票來自約8萬7000名荷蘭僑民，他們的郵寄選票在海牙（The Hague）進行統計。

一如預期，旅居海外的荷蘭人更傾向支持民六六黨（D66）黨魁葉騰，而非自由黨（PVV）黨魁懷爾德斯，兩人分別獲得1萬6049票和7451票，這使得現年38歲的葉騰取得無法撼動的領先地位。

荷蘭選舉委員會將於7日正式宣布選舉結果。

懷爾德斯指控葉騰在官方結果宣布前就聲稱勝選是傲慢的表現，並散播了有關投票違規情節的無根據指控。

選舉委員會也將於7日詳細說明選舉日當天是否存在任何問題。

這次選舉結果讓充滿個人魅力的葉騰有望成為荷蘭史上最年輕且首位公開出櫃的總理，但他首先必須面對組建聯合政府的艱鉅任務。

延伸閱讀

全球車企鬆口氣 美中達共識 安世可望出貨

AI深偽干擾選舉…歐盟新規明年8月生效 外界擔憂1件事

D66料成荷蘭國會最大黨 葉騰離最年輕總理更進一步

政策分歧路線多 荷蘭籌組新內閣長路漫漫

相關新聞

含台灣！中國駐美大使謝鋒提「四紅線」 籲美勿觸惹麻煩

彭博資訊4日報導，中國大陸呼籲美國避免觸及四個敏感議題，以確保美國總統川普與中國國家主席習近平達成的貿易休戰能持續，顯示...

密西根2男受伊斯蘭國影響 密謀萬聖節恐攻被捕

根據美國法院今天公布文件，密西根州2名男子受「伊斯蘭國」（IS）影響，涉嫌在萬聖節週末發動恐攻，已遭司法單位逮捕

荷蘭大選計票結束 中間派葉騰險勝極右對手

荷蘭大選所有選票今天終於完成計票，中間派領袖葉騰（Rob Jetten）以2萬8455票的些微差距，險勝極右派國會議員懷...

招生禁種族「加分」 哈佛大學非裔新生逐年降、亞裔大增

日前公布的數據顯示，美國哈佛大學今年秋季入學的大一新生中，非裔和西語裔學生比率下滑，亞裔學生明顯增加。這顯示美國最高法院2023年對「平權措施」的禁令，已影響美國菁英學府學生種族結構。

墨西哥提供秘魯前總理政治庇護 利馬宣布斷交

秘魯外交部長狄齊拉（Hugo de Zela）今天表示，前總理查維斯（Betssy Chavez）在墨西哥大使館獲得政治庇...

羅馬古蹟孔蒂塔樓翻修中坍塌 工人獲救送醫後不治

義大利羅馬當局今天表示，一名工人在協助翻修中世紀古蹟孔蒂塔樓（Torre dei Conti）時，塔樓發生部分坍塌，這名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。