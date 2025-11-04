墨西哥提供秘魯前總理政治庇護 利馬宣布斷交
秘魯外交部長狄齊拉（Hugo de Zela）今天表示，前總理查維斯（Betssy Chavez）在墨西哥大使館獲得政治庇護後，秘魯政府決定與墨西哥斷絕外交關係。
綜合路透社與法新社報導，秘魯政府宣稱，查維斯因2022年12月時任總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）試圖解散國會而遭彈劾，她正在接受調查。
秘魯外交部長狄齊拉在記者會上表示，「今天，我們震驚且深感遺憾地得知，前總理查維斯，即涉嫌參與前總統卡斯蒂約政變的同謀，正獲得墨西哥駐秘魯大使館的庇護。」
「鑑於此一不友善行為，並考慮到該國（墨西哥）現任與前任總統屢次干涉秘魯內政，秘魯政府今天決定與墨西哥斷絕外交關係。」
卡斯蒂約曾是農村教師與工會成員，被稱為秘魯首名出身貧困的總統。他與國會僵持數月後，於2022年12月試圖解散國會，最終遭國會彈劾。
卡斯蒂約遭彈劾後，秘魯與墨西哥的外交關係迅速惡化。
墨西哥給予卡斯蒂約妻子與子女政治庇護後，秘魯驅逐墨西哥駐秘魯大使。
卡斯蒂約繼任者，現已卸任的總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）也暫時召回秘魯駐墨西哥大使，並指責時任墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres ManuelLopez Obrador）干涉秘魯內政，羅培茲歐布拉多曾公開支持卡斯蒂約。
卡斯蒂約是在攜家人前往利馬的墨西哥大使館尋求庇護時被捕，他被控叛亂與濫權；查維斯也一同被訴，兩人並於3月受審。
卡斯蒂約自被彈劾以來一直處於預防性羈押，查維斯則自2023年6月起遭監禁，今年9月她接受審訊期間，法官批准釋放她。
檢方指控查維斯參與卡斯蒂約解散國會的計畫，對她求刑25年，至於卡斯蒂約則是面臨34年監禁，但他否認所有指控。
