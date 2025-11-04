英國國會共諜案 前情報機關副首長指不應撤訴

英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）前副首長、知名對中情報專家殷克斯特今天說，國會共諜案理應按既定時程進入審判、不應撤訴。他並提到，英國情報安全機關至今仍缺乏對中事務專業知識和能力。

殷克斯特（Nigel Inkster）曾派駐北京、香港等地，並曾任MI6行動與情報總監。他今天在國會指出，副國家安全顧問柯林斯（Matthew Collins）當初向檢方提交的證詞即足以讓國會共諜案繼續進入審判程序、交由法院裁決。公眾將能透過司法程序，對英國面臨的問題和威脅有更多認識與警覺，即便中國未必將因此被嚇阻。

殷克斯特另提到，英國政府各部會，包括情報安全機關，至今仍有中國相關事務專業不足的問題，其中一個原因是在英國公務體系，中文能力依然不被視為有助加速「升官」。殷克斯特強調，這樣的情況有必要改變。

英國國會共諜案指的是2023年3月時任國會議員幕僚凱希（Chris Cash）和在中國擔任教師的貝瑞（ChrisBerry）於英國被捕，並於2024年4月遭檢方起訴，被控向北京提供有損英國國家安全和利益的資訊、為中方從事間諜活動。就在案件即將進入審判之際，檢方突然於今年9月撤訴，引發質疑。

英國國會「國家安全戰略聯席委員會」今天舉行聽證會，檢視英中關係及中國對英國安全的挑戰，殷克斯特、香港末代總督彭定康（Chris Patten）等人應邀出席發表口頭證詞並回應提問。原在名單上、領導黎智英國際律師團隊的大律師蓋拉格（CaoilfhionnGallagher）因故未出席。

關於中國是否為「敵國」（enemy），殷克斯特回應國會議員提問表示「不是」。

他指出，回顧歷史，英國政府甚至從未定義蘇聯為「敵國」，而中國並未如蘇聯一般，尋求對英國構成生存威脅。

至於該如何看待中國，殷克斯特表示，一如近年許多英國官方文件呈現的，中國是「挑戰」，也足以形成「威脅」，但也是英國無法忽視、必須接觸往來的國家。

不過，對中共領導下的中國而言，維持生存與繁榮的一大要件是「削弱西方影響力」。

殷克斯特提到，中國領導層信仰「東升西降」（東方崛起、西方衰落）之說；中國未必有意取代美國成為「世界警察」，但希望將世界形塑成有助中國推進自身利益，讓中國的意識形態與治理方式成為被全球接受的常態和新規範。為達此目標，西方制度必須被呈現為失敗、有許多缺陷。

儘管如此，中國確實在「現代化」取得可觀成就，並開始為「現代化」提供新的定義。殷克斯特示警，低估中國實力、刻意輕忽中國的實質優勢，將十分危險。

除了國會共諜疑雲，英中關係近期備受關注的另一議題是中國擬在倫敦興建巨型新使館，其規模和選址引發安全疑慮。

殷克斯特說，預定的新使館規模龐大，這與中國使館往往不採用本地雇員有關，而中國希望讓所有人員集中住宿。他並認為，部分可見於媒體報導的安全疑慮實際上是「畫錯重點」、「過於誇大」。

殷克斯特以多年情報工作經驗指出，中國通常不會以駐外館舍這類明確法定場所為敏感情報活動基地。可預期中國將就近偵蒐訊號情報（SIGINT），但各國普遍都會這麼做；在無法徹底預防的情況下，地主國僅能以「降低風險」為應對準則，而英國政府也已意識到通過中國使館預定地的地下電纜恐遭竊聽、訊號遭截取的風險。

另一方面，彭定康認為，中國對英國構成「威脅」，且涵蓋所有層面。北京視香港曾經象徵的「自由」為對中共政權的生存威脅，且中共的最大弱點就是缺乏「自我改革」的能力，這些特質即足以使中國構成危害。

彭定康說，英國政府的對中政策3C準則，即競爭（compete）、合作（cooperate）、挑戰（challenge），簡直缺乏效用到無可救藥，不如遵循倫敦地鐵警語，即要求乘客對可疑人事物採取「目擊、通報、搞定」（See it. Say it. Sorted.）3S原則，一旦發現中方動機可議，英方應不畏向中方明確表態。

英國航空母艦打擊群編隊巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）今年9月曾通過台灣海峽，北京不滿。今天在英國國會，有議員問及此事。

彭定康說，只要有跡象透露，英國似乎正在提升自身對台灣的認識，或者是更加致力於維護台灣既有地位、強化對台灣的支持，中國就會感到緊張。同時，中方可能認為，英國有時太「自不量力」。

彭定康推測，與英國的關係不是中國國家主席習近平會花很多心力琢磨的議題，「除非是與台灣有關」。