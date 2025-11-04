羅馬古蹟孔蒂塔樓翻修中坍塌 工人獲救送醫後不治

義大利羅馬當局今天表示，一名工人在協助翻修中世紀古蹟孔蒂塔樓（Torre dei Conti）時，塔樓發生部分坍塌，這名工人受困後雖獲救，卻傳出在送醫後傷重不治。

法新社報導，孔蒂塔樓在將近中午時分發生部分坍塌，瓦礫掉落到街道上，空氣中瀰漫著濃厚的白色塵土。

羅馬警察局長姜尼尼（Lamberto Giannini）稍早告訴記者，經過「漫長的救援任務」，這名羅馬尼亞籍工人已從瓦礫堆中被救出。

姜尼尼表示，在第一次坍塌後，消防人員設法在受困工人周圍「設置了一些防護」，因此當第二次坍塌發生時，他受到了保護。

羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）表示，受傷工人已被送往醫院，並說：「我們希望他能挺過難關。」

然而，義大利媒體引述醫院消息人士說法，儘管這名工人在漫長的救援行動中一直保持清醒，卻因傷勢過重，在送醫搶救後不治身亡。

消防單位發言人告訴法新社，稍早有另外3名工人從現場撤離，其中一人情況危急。

據路透社報導，這座中世紀防禦塔樓位於繁忙地區，就在帝國廣場大道（Imperial Forum）旁，鄰近義大利頭號旅遊景點羅馬競技場（Colosseum）。

社群媒體上發布的影片和路透社的畫面顯示，高29公尺的孔蒂塔樓至少有兩次發生部分結構墜落地面。第一次發生在格林威治標準時間10時30分左右，第二次則在約90分鐘後。

羅馬文化遺產局透過聲明表示，今天的坍塌影響了一座扶壁和塔樓的部分基座，接著是部分樓梯間和屋頂。

根據羅馬市政府說法，這座建築曾是市政廳辦公室所在地，但自2006年以來一直閒置，目前正在進行為期4年的翻新計畫，預計明年完工。