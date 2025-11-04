快訊

中國軍事擴張 澳洲防長籲國際應對

中央社／ 雪梨4日綜合外電報導
澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）。歐新社
澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天表示，隨著中國進行「當今全球最大規模的軍事擴張」，澳洲國防軍保護海上貿易航線的工作風險日益升高，包括途經南海的航線。

路透社報導，馬勒斯在雪梨舉行的一場海軍會議開幕致詞時說，包括途經南海和東海貿易航線在內的海上通道暢通是澳洲國家利益的核心。

他在這場印太會議中表示：「這項工作充滿挑戰，實際上風險正日益升高。當今全球最大規模的軍事擴張來自中國。」

他說：「在缺乏戰略再保證的情況下進行軍事擴張，意味著澳洲和許多其他國家都必須做出回應。」

他還說，澳洲正增加軍事支出，以打造「更具戰力、殺傷力和長程能力的海軍」。

這包括向日本採購巡防艦、與美國公司安杜里爾（Anduril）發展無人潛艦，並擴建面向印度洋的海軍造船廠。澳洲透過「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議與美國及英國籌建核動力潛艦艦隊。

上個月一架中國戰鬥機在南海對一架執行監控任務的澳洲海上巡邏機附近投擲照明彈，澳洲隨即向北京表達關切。這類事件接二連三發生，澳洲指稱「不安全且不專業」。

美國、日本、菲律賓、新加坡及太平洋島國等數十位海軍與海巡首長齊聚雪梨，出席這場會議。

約100名抗議民眾聚集在雪梨大令港（DarlingHarbour）會議中心外，包括親巴勒斯坦團體。新南威爾斯州（New South Wales）警方表示，群眾與警方爆發衝突後有7人遭逮捕。

多家以色列公司也參與這次的國際海事展。

