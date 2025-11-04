北韓名義元首金永南97歲逝世 金正恩靈前致哀

快訊

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
北韓最高人民會議常任委員會前委員長金永南。 美聯社
北韓國營媒體報導，北韓的典型官僚金永南逝世。他因終身效忠金氏家族，擔任北韓名義上的國家元首長達20年。北韓領導人金正恩今天前往金永南的靈前，對其逝世表達深切哀悼。

北韓中央通信社（KCNA）今天指出，北韓最高人民會議常任委員會前委員長金永南（Kim Yong Nam）昨天過世，享壽97歲。

美聯社報導，金永南於1998年至2019年4月期間擔任最高人民會議常任委員會委員長。這個職位是北韓名義上的元首，但真正的權力一直由自1948年建國以來統治北韓的金氏家族掌握。

金永南經常在重要國家場合以低沉洪亮的嗓音發表充滿宣傳色彩的演說，並多次代表現任領導人金正恩與其已故父親金正日（Kim Jong Il），在官方媒體露面接待來訪的外國政要。

2018年2月，他曾與金正恩（Kim Jong Un）的胞妹、具影響力的金與正（Kim Yo Jong）一同前往南韓，出席平昌冬季奧運開幕式。此前一年，朝鮮半島的敵對情勢高漲，平壤希望藉此尋求改善與首爾及華府的關係。

這次行程讓金永南成為自2014年仁川亞運閉幕式期間，金正恩派遣一名高級將領訪問南韓以來，赴韓訪問的最高層級北韓官員。

在平昌冬奧開幕式上，金永南與金與正被安排坐在美國副總統彭斯（Mike Pence）不遠處，但雙方並未有明顯互動。

北韓短暫的外交開放在金正恩與美國總統川普於2018年和2019年間舉行高峰會時達到高峰。不過，金永南並未出席這些活動，而且因年事已高，他的影響力被認為逐漸減弱。

