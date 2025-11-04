快訊

范姜彥豐遭全方位不倫 傳握粿粿、王子「全裸相擁」外遇鐵證　

蘋果新款HomePod Touch恐重蹈當年覆轍！外媒曝1原因：可能賣不好

黃仁勳遊說碰壁！川普顧問在川習會前一致反對Blackwell晶片銷陸

國防部副部長應邀於愛沙尼亞演說 談中俄空域侵擾

中央社／ 維爾紐斯4日專電
國防部副部長柏鴻輝（中）。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
國防部副部長柏鴻輝（中）。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

愛沙尼亞國防智庫「國際防禦及安全中心」10月30日舉辦會議，研討愛沙尼亞與台灣對侵犯空域的反應。國防部軍政副部長柏鴻輝受邀擔任專題演講人，分析中俄合作及威脅，吸引各界人士出席與互動。

根據國防部新聞稿，柏鴻輝近日訪問愛沙尼亞，期間應位於塔林的「國際防禦及安全中心」（ICDS）智庫邀請，以副部長身分公開演說，題目為「即便威脅不斷，台灣依然捍衛自由的天空」（Taiwan’sAirspace Under Constant Threat Defending Freedom in theSkies）。

ICDS官方網站以「台灣國防部副部長」介紹柏鴻輝，這也是他首次在愛沙尼亞公開演說，現場吸引來自政界、學術、國際學人各界觀眾，互動踴躍。

演說上，柏鴻輝就中國軍機侵擾台灣空域行為，與近期俄羅斯戰機闖入愛沙尼亞與多名北約會員國領空的情況做分析比較。柏鴻輝指出，台灣與愛沙尼亞均位於中俄威脅的前線，雙方有必要攜手加強交流與合作。

柏鴻輝表示，中國在九三閱兵中展示多項新式武器系統，包括具備核三位一體的戰略打擊能力，顯示其全球打擊範圍已全面成形，印太地區與歐洲地區都在範圍內。

他強調，中國持續密切關注俄烏戰爭的發展，並從中汲取作戰經驗。中俄之間不僅深化經濟、軍事與技術合作，也相互學習對方的作戰概念與灰色地帶手法。從近年來中共加大侵擾我空域，近期俄國軍機闖入北約國家領空，正顯示出一種「相同模式、不同地點操作」的行動樣態。

柏鴻輝呼籲，理念相近的國家要持續強化合作與交流，建立更具韌性與前瞻性的國際夥伴網絡，共同因應威權陣營擴張帶來的挑戰。

演講後，ICDS主任萊克（Kristi Raik）擔任主持人，與柏鴻輝、中華民國國防部情研中心副主任潘俊光，愛沙尼亞國會議員、友台小組成員卡尤萊德（Raimond Kaljulaid）以及前海軍指揮官薩斯卡（JüriSaska）舉行共同座談，就台愛關係與區域情勢議題深度交換意見。

國防部 柏鴻輝 愛沙尼亞

延伸閱讀

愛沙尼亞設處卡關2年...徐巧芯：自嗨沒意義 應以盡快掛牌為主

稱中俄秘密測試核武！川普：必重啟核試爆「別人有美國也要有」

日媒爆台灣在愛沙尼亞設處卡關2年 外交部回應了

F-16能否如計畫交付？國防部：「明年一定有飛機交運」

相關新聞

北韓名義元首金永南97歲逝世 金正恩靈前致哀

北韓國營媒體報導，北韓的典型官僚金永南逝世。他因終身效忠金氏家族，擔任北韓名義上的國家元首長達20年。北韓領導人金正恩今...

中國軍事擴張 澳洲防長籲國際應對

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天表示，隨著中國進行「當今全球最大規模的軍事擴張」，澳洲國防軍保護海...

國防部副部長應邀於愛沙尼亞演說 談中俄空域侵擾

愛沙尼亞國防智庫「國際防禦及安全中心」10月30日舉辦會議，研討愛沙尼亞與台灣對侵犯空域的反應。國防部軍政副部長柏鴻輝受...

高市早苗人氣高 新閣支持率破8成

自民黨籍日相高市早苗十月廿一日才就任，根據日本新聞網（ＪＮＮ）一、二日所做的最新民調，高市新閣的支持率達八成二，不支持率...

是否協防台灣？ 川普：習近平知道犯台後果

美國總統川普十月卅一日接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「六十分鐘」專訪，他在這段二日播出的訪談中，談到包括上周南韓釜山...

美國重啟核試 芬蘭總統：核武新時代已開啟

在美國宣布計劃重啟核武試驗後，芬蘭總統史塔布（AlexanderStubb）今天表示，「核武新時代」已經開啟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。