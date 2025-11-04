德外長與王毅通話 將重啟訪中行程

美國能源部長賴特（Chris Wright）周日（11月2日）接受福克斯新聞訪問時表示，川普下令進行的核武器測試目前不會涉及核試爆。他說：「我認為，我們當下討論的是系統測試，而不是核爆炸。這些（測試）是我們所說的‘非臨界爆炸’，也就是測試核武器的所有其他部件，確保它們能夠實現正確的結構形態並為核爆炸做好准備。」當被問到「美國內華達州核試驗場附近的居民是否會在某一時間看到蘑菇雲」時，賴特回答說：「不會，不用擔心這一點。」

2025-11-03 22:02