德外長與王毅通話 將重啟訪中行程

中央社／ 柏林3日專電

德國外交部證實，外長瓦德福今天與中國外長王毅通話，雙方同意在多項外交與經貿議題上維持對話，瓦德福也計畫在不久後重啟原訂的訪中行程。

中國外交部今日發布新聞稿指出，外長王毅應德方要求與德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）通話。

中方表示，中德關係穩定發展符合雙方利益，也有利於世界和平與穩定，並強調兩國應堅持透過對話增進了解與互信，「不應搞麥克風外交，也不能進行違背事實的無端指責」。

德國外交部回覆路透社詢問證實，瓦德福與王毅進行了一場良好且具建設性的對話，雙方討論當前外交、安全與經貿議題，並同意持續保持交流。

德國外交部發言人並指出，10月底延後的訪中行程將於近期實現，具體日期尚未公布。王毅在通話中也邀請德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）訪問中國。

瓦德福上任後曾多次公開批評中國對台和對烏政策，在10月中一場柏林「日德中心」（JDZB）成立40週年紀念活動中，譴責中國軍事擴張危及台海與印太安全，且透過經濟支持方式援助俄羅斯對烏克蘭的侵略行動。

10月底瓦德福原訂的訪中行程臨時取消。根據德國外交部說法，原因是此行未能安排足夠的高層會晤。外界則普遍認為，北京不滿瓦德福上任後多次公開在台海與烏俄議題上批評中國，且拒絕在出發前撤回相關言論，導致中方臨時縮減接待層級。

外交部 德國 王毅

中法戰略對話 王毅籲法國推動歐盟堅持戰略自主、重申一中原則

