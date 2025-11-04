美3場地方選舉 川普回任後風向球

紐約市、美國維吉尼亞州與新澤西州四日將舉行市長及州長選舉。雖屬地方選舉，但選舉結果與得票率的消長仍可視為美國總統川普回任近十月後的風向球。

美國政治新聞網站Politico二日報導，民主黨在去年大選慘敗後，一項歷時九個月、橫跨廿一個民主黨執政州，探討民主黨敗因的研究直指，長期支持該黨的勞工階層選民認為，它太過關注覺醒與跨性別議題、軟弱且未苦民所苦，即其「白左」政策令它失去選民支持。

該研究主要鎖定勞工階層，因為此一群體長期是民主黨的核心支持者。但研究發現，該核心群體過去十年逐漸疏遠民主黨，認為它既不強大也不愛國。該群體的選民認為，民主黨如今除了「反川」，根本講不清楚自己的立場為何，更嚴重的是它過於關注社會議題，反而對影響一般人日常生活的經濟問題不夠關注。

不過該報告也指出，民主黨仍有機會重獲那些流失的藍領選民青睞，可藉由重新調整施政重點，像醫療保健和住房等議題。

另外，美國國家廣播公司新聞二日發布最新民調，顯示川普的支持率為百分之四十三、不支持率為百分之五十五，支持率比三月所做的調查下滑四個百分點。對明年十一月舉行的美國期中選舉，民主黨、共和黨的支持率分別為百分之五十、百分之四十二，差距來到八個百分點，而在三月所做的調查中，民主黨僅領先一個百分點。