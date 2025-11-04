是否協防台灣？川普：習近平知道犯台後果

美國總統川普十月卅一日接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「六十分鐘」專訪，他在這段二日播出的訪談中，談到包括上周南韓釜山「川習會」的美中台關係和他日前下令重啟核試等議題。

主持人歐唐納爾提問川普，若中國大陸武力犯台，是否會下令美軍協防台灣，他未正面回答，只說如果那天真的發生了，「妳就會知道答案」，中國大陸國家主席習近平也很清楚答案是什麼。

川普重申，習近平在上周與他的會談中完全沒提此事，「外界有點驚訝，他完全沒提，因為他明白，他非常清楚了解」。 川普說，台灣距中國約一一一公里，距美國約一萬五二八九公里遠，「但這不重要，他理解會發生什麼事，他和我討論過此事」，但在此次川習會中從未提起。

歐唐納爾追問，既然川普說習近平明白上述情勢，為何不將此一立場公開告知所有人？川普則以機密為由指稱，「我不想洩漏；我不能洩漏我的祕密。我不想成為確切告訴妳一旦發生什麼事，就會發生什麼的人。對方知道，但我不是那種妳問我問題，我就會全部告訴妳的人」。

川普指稱，中方很清楚採取行動以後會發生的事，並且強調「習近平和他的人在幾次會議中公開說過，『川普總統任內，我們絕不會做任何事』，因為他們知道後果」。

川普獲習保證？ 陸未回應

中國大陸駐美使館發言人劉鵬宇未直接回應川普是否曾獲得習近平或其他中方官員關於台灣問題的任何保證。他在聲明中強調，中國「絕不允許任何人或勢力以任何方式把台灣從中國分裂出去」，還寫道：「台灣問題是中國的內政，也是中國核心利益中的核心。如何解決台灣問題，完全是中國人民自己的事，只有中國人民才能作出決定」。

陸增加石油儲備 估12億桶

白宮未詳述習近平或其他中方官員何時曾向川普傳達，「在他任內不對台採取軍事行動」的訊息。

華爾街日報三日報導，中國大陸數月來一直在增加石油儲備，專家預估目前總量介於十二億至十三億桶，可作為短期供應中斷的有效緩衝。

對美中貿易協議，川普說，中國已同意對美出售稀土礦產並重啟採購美國農產，換取降低關稅，「他們擁有的實力是稀土，因為他們廿五、卅年內持續累積並經營」；中國用稀土對付美國，美國則用飛機零件等方式應對，「他們有數百架波音飛機。我們不給他們零件。我們行動可能都有點不理性，但我們最終擁有的王牌是關稅」。

重啟核試 指控中俄都在做

上周川習會前，川普突在自創社媒真實社群寫道，已下令五角大廈立即開始測試核武，川普則在前述六十分鐘節目中說，「俄羅斯有在核試，中國也有，只是主持人妳不知道；他們有在核試，而我們沒有，所以我們也必須核試」。

歐唐納爾直接問川普，美國是否計畫在時隔卅多年後首次重啟核試爆，川普回答「我是說，我們將像其他國家一樣測試核武，沒錯」。

美國核試由能源部負責，美國能源部長萊特二日接受福斯新聞頻道（ＦＮＣ）節目「周日簡報」訪談時說，「我認為，我們現在談論的試驗是系統測試。這些並不是核試，而是我們所說的非臨界爆炸」。大陸外交部發言人毛寧三日聲稱，中國恪守暫停核試驗的承諾，希望美方也確實遵守。