美國重啟核試 芬蘭總統：核武新時代已開啟

中央社／ 赫爾辛基3日綜合外電報導
圖為美國1946年在馬紹爾群島進行核試爆時的蕈狀雲。路透
美國宣布計劃重啟核武試驗後，芬蘭總統史塔布（AlexanderStubb）今天表示，「核武新時代」已經開啟。

法新社報導，史塔布在赫爾辛基發表談話時表示，「威懾邏輯」和「超級強權之間的戰略穩定」正在發生轉變，「我們已進入了核武新時代，不幸的是，核武的重要性持續增加」。

美國總統川普上週宣布將重啟核武試驗，引發外界猜測，他是否意指美國將自1992年以來再次進行核爆試驗。

川普昨天聲稱，包括俄羅斯和中國在內的一些國家進行了未公開的地下核試驗，美國也將仿效。

數十年來，除北韓之外，全球沒有其他國家進行過核爆試驗。俄羅斯、中國分別於1990年和1996年以來，就沒有進行這類試驗。

不過，俄羅斯之前宣布已測試了一種新型核動力巡弋飛彈「海燕」（Burevestnik）和一種核動力、可攜帶核彈頭的水下無人載具。

芬蘭與俄羅斯接壤的邊界長達1340公里，在俄國入侵烏克蘭後，芬蘭放棄了數十年的軍事不結盟政策，於2023年加入了美國領導的北大西洋公約組織（NATO）。

史塔布指出，「我們如何共同建立威懾力量？我們如何控制局勢升級？」，像芬蘭這樣的小國，現在需要與盟友共同探討這些問題。

在美國宣布計劃重啟核武試驗後，芬蘭總統史塔布（AlexanderStubb）今天表示，「核武新時代」已經開啟

