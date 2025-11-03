印尼總統：可能再添購4架空巴軍用運輸機
印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）上台後持續推動軍備現代化。他今天表示，印尼可能再添購4架空中巴士（Airbus）A400M軍用運輸機。
普拉伯沃曾於2019至2024年間擔任印尼國防部長，期間印尼軍購有所增加，他去年就任總統以來，已簽署多筆新型戰機及潛艦採購合約。
他今天在雅加達一處空軍基地，視察首架交付印尼的空巴A400M軍用運輸機。他告訴記者：「我們可能展開磋商，簽署合約再添購4架。」
印尼曾於2021年與空巴簽署合約，採購2架A400M軍用運輸機，預計第2架將於明年交付。
