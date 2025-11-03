川普稱中俄秘密進行核試驗 美國要怎麼跟進？

（德國之聲中文網）美國能源部長賴特（Chris Wright）周日（11月2日）接受福克斯新聞訪問時表示，川普下令進行的核武器測試目前不會涉及核試爆。他說：「我認為，我們當下討論的是系統測試，而不是核爆炸。這些（測試）是我們所說的‘非臨界爆炸’，也就是測試核武器的所有其他部件，確保它們能夠實現正確的結構形態並為核爆炸做好准備。」當被問到「美國內華達州核試驗場附近的居民是否會在某一時間看到蘑菇雲」時，賴特回答說：「不會，不用擔心這一點。」

美國上一次核爆試驗是在1992年9月23日，地點位於美國西部內華達州的一處地下設施。

上周四（10月30日），川普總統在搭乘「海軍陸戰隊一號」直升機前往韓國釜山與習近平會晤途中通過社交媒體出人意料地宣布，「鑑於其他國家的試驗計劃，我已指示國防部開始在平等的基礎上進行我們的核武器試驗。該進程將立即啟動。」此前，俄羅斯剛剛宣布試射了新型核動力巡航導彈「海燕」（Burevestnik）和一款核動力、可攜帶核彈頭的無人潛航器。

周日（11月2日），美國美國哥倫比亞廣播公司（CBS）發表對川普的電視采訪。在被直接問及是否計劃讓美國在三十多年來首次引爆核武器時，川普對此表示：「我的意思是，我們會像其他國家一樣進行核武器試驗，是的。」

川普稱，「俄羅斯在進行核試驗，中國也在進行核試驗，但他們對此避而不談。」

「我不想成為唯一一個不進行核試驗的國家，」川普說道，並將朝鮮和巴基斯坦也列入了據稱正在進行核試驗的國家名單。

除朝鮮外，30年來沒有其他國家進行過核試驗。俄羅斯和中國最後一次核試驗分別是在1990年和1996年。

在被追問時，川普說：「他們不會主動告訴你。他們很強大，世界很大，你不一定知道他們在哪裡進行試驗。」川普還補充道：「他們的試驗在地下很深的地方進行，人們根本不知道試驗的具體情況。你只能感覺到輕微的震動。」

中國否認進行核武器試驗

本周一（11月3日），中國外交部就川普相關言論進行回應，否認進行核武器試驗。外交部發言人毛寧稱：「作為安理會常任理事國和負責任的核武器國家，中國始終堅持走和平發展道路，奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防御核戰略，恪守『暫停核試驗』的承諾。」她還表示，「希望美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》義務和『暫停核試驗』承諾，以實際行動維護國際核裁軍和核不擴散體系，維護全球戰略平衡與穩定。」

1996年9月10日，聯合國大會通過《全面禁止核試驗條約》，旨在禁止一切核試驗和核爆炸。但該條約迄今尚未生效，因為條約要求附件2的44個國家全部批准後方能生效。中國、美國、俄羅斯、以色列、伊朗和埃及已簽署但未批准條約；朝鮮、印度和巴基斯坦則未簽署該條約。

美國能源部長賴特（Chris Wright）周日在澄清川普下令進行的核武器測試目前不會涉及核試爆的同時也表示，核武庫現代化是美國的當務之急。他說，「我們的許多武器都非常老舊」，為了保持世界領先地位，武器庫必須實現現代化並且與時俱進。他說：「這是確保國際和平與國內繁榮的唯一途徑。」

美國已經擁有一項確保其核武庫的可靠性的廣泛的計劃，包括計算機模擬、使用不會產生鏈式反應的核材料進行試驗，以及導彈和彈頭技術的試驗。一些專家認為，這些措施使得核試驗變得沒有必要。

（法新社、德新社）

