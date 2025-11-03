軍事基地連遭無人機入侵 比利時：可能是間諜行為

近期比利時東部一處軍事基地連續遭無人機入侵。比利時國防部長佛蘭肯（Theo Francken）今天說，這一系列事件「有組織且具專業性」，試圖在比利時製造恐慌，「可能構成間諜行動」。

佛蘭肯今天上午接受比利時法語社群廣播電視（RTBF）節目訪問時說，目前尚未鎖定任何嫌疑人，但這些行動很明顯來自訓練有素的控制者，而不是業餘人士。

他進一步分析，過去3天入侵行動的模式很相似，第1天使用小型無人機，第2天、第3天則改用更大型的無人機，似乎有意在當地製造不安與混亂。「每次出現的時間都是在夜幕降臨時，也就是天色最暗的時刻，而且每次都有明確的作業流程。」

佛蘭肯說，「我認為他們正試圖在比利時引發恐慌，看起來像是一場間諜行動。」

無人機連續入侵事件也引發對於法律與安全的疑問及討論，特別是比利時的軍方是否有權擊落入侵的無人機。

佛蘭肯說，當無人機飛越軍事基地上空時，軍隊可以將其擊落，但若出現在附近就必須謹慎，因為被擊落的無人機可能落在住宅、車輛或平民身上，「我們需要釐清法律框架。」

佛蘭肯強調應投資防空系統，特別是針對無人機的防禦。在本週舉行的部長會議中將會提出反無人機計畫，並撥出5000萬歐元用於建置偵測系統。

北大西洋公約組織（NATO）國家近幾週來因為多起無人機現蹤事件而一直保持高度戒備，這些事件發生地點包含丹麥首都哥本哈根、德國南部大城慕尼黑和波羅的海區域的數座機場。