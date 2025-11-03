BBC揭中國恐嚇英國大學 意圖迫使停止新疆人權研究

快訊

中央社／ 倫敦2日綜合外電報導

英國廣播公司（BBC）檢視過的文件顯示，中國對英國雪菲爾哈倫大學進行騷擾與恐嚇，意圖迫使該校停止關於新疆人權疑遭侵犯的敏感研究。

BBC報導，雪菲爾哈倫大學（Sheffield HallamUniversity）在中國的員工聲稱，中國國家安全部門人士威脅他們，並要求雪菲爾哈倫大學停止進行相關研究。

此外，中國也封鎖雪菲爾哈倫大學網站，阻礙該校招收中國學生。校方人員曾在2024年7月的一封內部郵件中表示：「現在已無法兩者兼得，同時維持中國業務與發表研究。」

據報導，中國試圖阻止雪菲爾哈倫大學教授墨菲（Laura Murphy）的研究，墨菲研究人權與當代奴隸問題，針對新疆維吾爾族疑遭強迫勞動一事進行調查。

2024年底，在中國官方施壓下，加上一宗對雪菲爾哈倫大學提起的誹謗訴訟，該校決定不發表墨菲教授及其團隊的最終研究成果。

2025年初，校方告知墨菲教授，她「不能繼續研究中國的供應鏈及強迫勞動問題」。墨菲教授則對該校採取法律行動，指控校方未履行責任保障她的學術自由，並要求校方提供所有相關內部文件。

墨菲教授告訴BBC，她取得的文件顯示，校方「曾與外國情報機構直接協商，以她的學術自由換取中國學生市場」。

BBC獲悉，當英國政府得知此事時，時任外交大臣拉米（David Lammy）曾警告中國官員，表明不會容忍打壓英國大學學術自由的行為。

雪菲爾哈倫大學現已向墨菲教授道歉，並稱她可以恢復研究；中國駐倫敦大使館則告訴BBC，該校發表多份關於新疆的假報告，內容嚴重失實。

