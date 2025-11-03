台日菲專家2.0軌道對話 探討島鏈串連因應安全挑戰

快訊

中央社／ 馬尼拉3日專電

東海、台灣海峽與南海局勢持續緊張，台日菲安全專家今天出席「2.0軌道安全對話」，討論第一島鏈串連合作，共同因應區域安全挑戰。

這場論壇由台灣國防安全研究院、日本笹川和平財團以及菲律賓的德拉薩大學（De La Salle University）共同參與，集結三方專家學者，針對各國在第一島鏈中的角色與維護海域航行自由的重要性展開深入討論。

「2.0軌道」是指與會者以個人身份參與，發言不代表官方立場。

中華民國駐菲代表周民淦發表開幕致詞，副代表李廷盛、國防安全研究院秘書室主任林彥宏、副研究員黃宗鼎及台北地方法院國安專庭法官許凱傑也分別發表演說。

李廷盛指出，台灣面對中共軍事海空灰色地帶侵擾，更應該與周邊國家密切合作，共同維護區域和平安全穩定，台灣除強化防衛能力外，更重要是完善防衛韌性能力建構，與周邊國家共同守護海空域安全，守護自由、民主與和平。

許凱傑分享台灣近年處理滲透案件、灰帶行動與法律戰經驗。他表示，威權勢力的滲透手法從資訊操作與經濟影響，逐步擴大到利用法律框架與社會制度漏洞，強調「防禦前線不僅在海上，也在制度與社會信任中」。

林彥宏與黃宗鼎也就第一島鏈各國角色定位與海上航行自由的重要性，提出觀察與分析。

與會者建議，台日菲三國位居第一島鏈戰略要衝，應制定可行策略、強化制度性機制，並深化多邊海上安全、認知作戰、法律韌性及危機管理合作，以維護區域穩定，並對抗脅迫與破壞行為。

這是台日菲三方首次舉辦此類安全論壇，現場也有多位菲律賓政府高層官員出席，增加對話學術深度及政策影響力。與會者認為，未來應持續於三地輪流舉行此類論壇。

