快訊

國道1號嚴重車禍…6輛發生事故女子下車 遭遊覽車追撞困車底命危

獨／基層反彈怕了？才喊勤務回歸正常 台中市消防局「禁調休」突取消

控訴寶佳突襲！中工再揪疑點：人頭買股、規避申報

聯合國：蘇丹衝突從達佛向東蔓延 數萬人逃離家園

中央社／ 蘇丹港3日綜合外電報導

聯合國表示，超過3萬6千名蘇丹平民已逃離達佛（Darfur）以東的柯多方（Kordofan）地區各城鎮與村莊。這距離準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）攻下達佛地區戰略城市法舍市（El-Fasher）僅一週多。

法新社報導，近幾週以來，位於蘇丹中部的柯多方地區—連接西部達佛諸省與東部喀土穆—沿尼羅河核心區的戰略樞紐—成為蘇丹正規軍與準軍事組織RSF的新戰場。

蘇丹正規軍與RSF的殘酷衝突自2023年4月爆發以來持續至今。這場衝突迄今已造成數萬人死亡、近1200萬人流離失所，並導致全球規模最大的難民與饑荒危機。

聯合國國際移民組織昨晚表示，單單是在10月26日至31日期間，就有約36825人從北柯多方省（NorthKordofan）5個行政區逃離。

當地居民今天回報，RSF與政府軍都在北柯多方省的多個城鎮與村莊大幅增兵。

雙方目前爭奪北柯多方省首府奧比德（El-Obeid）。該市是連接達佛與喀土穆的重要後勤與指揮中心，同時擁有一座機場。

RSF於昨晚發布影片，一名成員在片中表示：「今天，我們所有部隊都在巴拉（Bara）前線集結。」巴拉位於奧比德以北，RSF上週宣稱已控制該地。

蘇丹 喀土穆 衝突

延伸閱讀

農試所研發咸豐草茶飲包 降低傳統青草茶苦澀感

聯合國：不平等與疫情呈惡性循環 貧富差距衝擊防疫

衛星影像顯示大屠殺…蘇丹民兵屠城 6萬人出逃

蘇丹內戰爆屠殺 波及醫院460人慘遭槍殺 世衛譴責

相關新聞

英王胞弟安德魯被撤王子頭銜 川普：為英王室難過

英國國王查爾斯三世因胞弟前王子安德魯與已故性犯罪者艾普斯坦的醜聞關係，撤銷他的王子頭銜後，美國總統川普今天表示他為英國王...

泰國與柬埔寨開始撤除邊境重型武器 緩解緊張局勢

泰國官員今天表示，泰國與柬埔寨已開始撤除邊境重型武器，並展開掃雷行動。此舉是兩國上週簽署停火協議後，雙方為緩解緊張情勢所...

巴基斯坦50億美元中國製潛艦軍購案 首艘料明年服役

巴基斯坦海軍最高指揮官向中國官媒表示，巴國首艘中國設計潛艦預計將於明年服役，此舉將強化北京抗衡區域對手印度的能力，並延伸...

高市早苗爭取會晤金正恩 盼解決日人遭綁架問題

日本首相高市早苗今天表示，她已要求與北韓領導人金正見面，盼解決1970年代與1980年代日本公民遭北韓綁架的這樁長期懸案

哈瑪斯再交還3具遺體 以色列證實是被俘人質

以色列今天證實，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）前一天移交的遺體，已確認其身分是2023年10月7日哈瑪斯...

中歐已於日前舉行「升級版」出口管制對話磋商

大陸商務部公布，中歐「升級版」出口管制對話磋商於上周五（10月31日）至周六（11月1日）在布魯塞爾舉行，雙方就出口管制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。