聯合國：蘇丹衝突從達佛向東蔓延 數萬人逃離家園
聯合國表示，超過3萬6千名蘇丹平民已逃離達佛（Darfur）以東的柯多方（Kordofan）地區各城鎮與村莊。這距離準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）攻下達佛地區戰略城市法舍市（El-Fasher）僅一週多。
法新社報導，近幾週以來，位於蘇丹中部的柯多方地區—連接西部達佛諸省與東部喀土穆—沿尼羅河核心區的戰略樞紐—成為蘇丹正規軍與準軍事組織RSF的新戰場。
蘇丹正規軍與RSF的殘酷衝突自2023年4月爆發以來持續至今。這場衝突迄今已造成數萬人死亡、近1200萬人流離失所，並導致全球規模最大的難民與饑荒危機。
聯合國國際移民組織昨晚表示，單單是在10月26日至31日期間，就有約36825人從北柯多方省（NorthKordofan）5個行政區逃離。
當地居民今天回報，RSF與政府軍都在北柯多方省的多個城鎮與村莊大幅增兵。
雙方目前爭奪北柯多方省首府奧比德（El-Obeid）。該市是連接達佛與喀土穆的重要後勤與指揮中心，同時擁有一座機場。
RSF於昨晚發布影片，一名成員在片中表示：「今天，我們所有部隊都在巴拉（Bara）前線集結。」巴拉位於奧比德以北，RSF上週宣稱已控制該地。
