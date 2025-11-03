土耳其總統：哈瑪斯下定決心遵守停火協議

土耳其總統艾爾段今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）「下定決心」遵守加薩走廊停火協議，並表示穆斯林國家在加薩重建中扮演要角這一點至關重要。

法新社報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在土耳其首都伊斯坦堡出席伊斯蘭合作組織（OIC）COMCEC年度經濟合作峰會時，告訴在場與會代表：「看起來哈瑪斯相當有決心要遵守（停火）協議。」

他發表上述談話之際，土耳其正準備接待沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國（UAE）、約旦、巴基斯坦及印尼等國外交部長，針對加薩走廊重建展開討論。外界正對於10月10日生效的脆弱停火協議感到憂心忡忡。

這場會談預計格林威治標準時間3日11時（台灣時間下午7時）在伊斯坦堡一家飯店登場，並於會議後數小時舉行記者會。

艾爾段表示：「在這個階段，我們需要向加薩民眾提供更多人道援助，隨後開始重建工作。」

他提到，「我們認為應立即落實由阿拉伯聯盟（Arab League）和伊斯蘭合作組織擬定的加薩重建計畫」。

他並強調，OIC和COMCEC在加薩走廊復甦中扮演要角，「這一點至關重要」。