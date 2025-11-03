英國火車隨機砍人男子依殺人未遂起訴 劍橋郡出庭

快訊

中央社／ 倫敦3日專電

英格蘭劍橋郡（Cambridgeshire）1日發生火車無差別砍人案，警方今天表示，32歲行凶男子遭控犯下10起殺人未遂、1起實質人身傷害、1起持有刀械罪，今天上午將在劍橋郡的彼得柏羅市出庭。

警方今天也公布男子姓名威廉斯（AnthonyWilliams）。除了因為在劍橋郡的犯行遭起訴，威廉斯另外因為1日曾在倫敦碼頭區輕軌（DLR）沿線一座車站持有刀械和殺人未遂遭起訴。

1日晚間在一班從英格蘭北部頓卡斯特市（Doncaster）開往倫敦國王十字車站（King's Cross）的列車上，發生持刀隨機攻擊事件，列車後來緊急停靠在亨丁頓鎮（Huntingdon），員警隨同救護人員趕赴現場，武裝警察登車處置。從警方接獲第一通999報案電話到逮捕嫌犯，歷時不超過8分鐘。

警方2日表示，威廉斯來自彼得柏羅市（Peterborough），他1日也是在彼得柏羅市車站上車，隨後開始攻擊乘客。

不過，警方今天發布的消息透露，威廉斯1日曾現身倫敦。

在劍橋郡火車持刀攻擊事件中，因為試圖制伏行凶者而受重傷的一名列車人員，目前狀況已趨於穩定，仍在醫院接受治療。

目前警方未有台灣人遭襲擊受傷住院的消息。

