英王胞弟安德魯被撤王子頭銜 川普：為英王室難過

英國國王查爾斯三世因胞弟前王子安德魯與已故性犯罪者艾普斯坦的醜聞關係，撤銷他的王子頭銜後，美國總統川普今天表示他為英國王室感到「非常難過」。

當法新社記者問及英國王室與安德魯（Andrew）最近的風波，川普（Donald Trump）在總統專機空軍一號（Air Force One）上回應：「我非常難過。我的意思是，這對英國王室而言是件糟糕的事情。」

美國已故金融人士艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪的受害女子朱弗里（Virginia Giuffre）提告安德魯後，兩人於2022年達成庭外和解，但安德魯同年仍遭王室拔除部分軍銜、襄贊王室等職務。

但隨著英國社會對安德魯與艾普斯坦關係的憤怒聲浪日益高漲，上月30日英王查爾斯三世（King CharlesIII）撤銷胞弟安德魯的王子頭銜。

川普談到：「這真是一場悲劇，太遺憾了。我是說，我為英國王室感到難過。」

現年79歲的川普，近幾個月也因被控與艾普斯坦關係匪淺而面臨政治風波。艾普斯坦2019年已在獄中去世。

此外，英國政府今天也宣布，將剝奪安德魯的海軍中將榮譽軍銜，這是他最後僅存的軍銜。安德魯現在名為安德魯．蒙巴頓．溫莎（Andrew MountbattenWindsor）。

川普經常表達他對英國王室的欽佩之情，最近一次是川普今年9月赴英進行國是訪問，獲得查爾斯三世盛情款待的時候。