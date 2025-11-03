高市早苗爭取會晤金正恩 盼解決日人遭綁架問題

快訊

中央社／ 東京3日綜合外電報導
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗今天表示，她已要求與北韓領導人金正見面，盼解決1970年代與1980年代日本公民遭北韓綁架的這樁長期懸案。

法新社報導，北韓經過多年否認後，於2002年承認曾派遣特務人員於1970年代和1980年代綁架13名日本人，利用他們訓練平壤間諜學習日語和日本習俗。

東京當局認為北韓至少綁架了17名日本人，部分人士認為實際數字可能更多。

高市早苗在東京一場宣導活動中表示，她已提出與金正恩舉行峰會的請求，「為了建立日本與北韓之間嶄新且具建設性的關係，我下定決心與朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）國務委員會委員長金正恩面對面會談。」

平壤方面目前尚未公開回應高市早苗的會談請求。過去有幾名日本首相嘗試與金正恩就此議題進行直接談話，但都無疾而終。

美國總統川普（Donald Trump）於上週訪問日本期間，會晤遭北韓綁架日本人的家屬。

高市早苗表示：「我會窮盡一切必要手段，處理這項攸關被綁架者性命和我國主權的議題。」

她強調：「綁架問題是我內閣的首要工作」，這與歷任日本首相提出的承諾一致。

