中歐已於日前舉行「升級版」出口管制對話磋商
大陸商務部公布，中歐「升級版」出口管制對話磋商於上周五（10月31日）至周六（11月1日）在布魯塞爾舉行，雙方就出口管制領域彼此關切進行深入、富有建設性的溝通。
大陸商務部安全與管制局3日在官網發布新聞稿稱，中國商務部安全與管制局江前良局長與歐委會貿易總司雷東內（Denis Redonnet）副總司長在比利時首都布魯塞爾舉行「升級版」中歐出口管制對話磋商。雙方就出口管制領域彼此關切進行深入、富有建設性的溝通。雙方同意繼續保持溝通交流，促進中歐產業鏈供應鏈穩定與暢通。
中國10月初宣布對稀土及相關技術擴大出口管制範圍，歐盟方面對此表達了嚴重關切。
歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）1日在社交平台X上表示，「中方確認，10月宣布的出口管制暫停措施同樣適用於歐盟。雙方重申，將繼續就改進出口管制政策的執行保持接觸與合作。」
路透報導稱，歐中官員的對話還涉及中國企業聞泰科技旗下晶片製造商安世半導體一案。荷蘭政府上月宣布接管這家中國控股公司，引發汽車製造業的半導體供應鏈被擾亂的擔憂。
