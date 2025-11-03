快訊

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

中歐已於日前舉行「升級版」出口管制對話磋商

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中歐日前在布魯塞爾舉行「升級版」出口管制對話磋商。此為示意圖，非會談場景。（路透）
中歐日前在布魯塞爾舉行「升級版」出口管制對話磋商。此為示意圖，非會談場景。（路透）

大陸商務部公布，中歐「升級版」出口管制對話磋商於上周五（10月31日）至周六（11月1日）在布魯塞爾舉行，雙方就出口管制領域彼此關切進行深入、富有建設性的溝通

大陸商務部安全與管制局3日在官網發布新聞稿稱，中國商務部安全與管制局江前良局長與歐委會貿易總司雷東內（Denis Redonnet）副總司長在比利時首都布魯塞爾舉行「升級版」中歐出口管制對話磋商。雙方就出口管制領域彼此關切進行深入、富有建設性的溝通。雙方同意繼續保持溝通交流，促進中歐產業鏈供應鏈穩定與暢通。

中國10月初宣布對稀土及相關技術擴大出口管制範圍，歐盟方面對此表達了嚴重關切。

歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）1日在社交平台X上表示，「中方確認，10月宣布的出口管制暫停措施同樣適用於歐盟。雙方重申，將繼續就改進出口管制政策的執行保持接觸與合作。」

路透報導稱，歐中官員的對話還涉及中國企業聞泰科技旗下晶片製造商安世半導體一案。荷蘭政府上月宣布接管這家中國控股公司，引發汽車製造業的半導體供應鏈被擾亂的擔憂。

溝通 歐盟 半導體 布魯塞爾 供應鏈 大陸商務部

延伸閱讀

白宮發布川習經貿協議 美鬆綁半導體 中暫停稀土管制

歐盟駐港辦：香港吸引留學生須顧政治 建議加強開放

稀土管制升級！中國長臂撼動半導體鏈 台灣面臨新挑戰

貝森特稱中國是不可靠夥伴 美國須擺脫中國稀土控制

相關新聞

川普要給南韓核潛艦，美韓合作成另類「國艦國造」？

美國、英國和澳洲在2021年簽署的《AUKUS協議》，三國同意讓澳洲購買美國製造的核動力潛艦，最終目標讓英國和澳洲共同設計與製造新型核動力潛艦，讓澳洲晉升核潛艦持有國。現在，韓國有望繼澳洲之後，成為下一個取得美國的核動力潛艦技術的國家。

哈瑪斯再交還3具遺體 以色列證實是被俘人質

以色列今天證實，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）前一天移交的遺體，已確認其身分是2023年10月7日哈瑪斯...

中歐已於日前舉行「升級版」出口管制對話磋商

大陸商務部公布，中歐「升級版」出口管制對話磋商於上周五（10月31日）至周六（11月1日）在布魯塞爾舉行，雙方就出口管制...

日中民調發布前突遭中方叫停 疑因不滿日相見林信義

日本與中國每年共同進行「日中共同輿論調查」，今天傳出中方要求延期發布，疑似因為中國對日本首相高市早苗1日在韓國會晤亞太經...

中年危機愛拈花惹草？英媒爆料安德魯曾公費訪泰 4天召40妓

英王查理三世（King Charles III）褫奪了弟弟安德魯王子（Prince Andrews）的所有皇室名銜。近日...

川普揚言出兵反恐 奈及利亞稱「歡迎」但有1條件

奈及利亞總統提努布(Bola Ahmed Tinubu)的幕僚布瓦拉(Daniel Bwala)2日說，奈國樂見美國協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。