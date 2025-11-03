中歐已於日前舉行「升級版」出口管制對話磋商

美國、英國和澳洲在2021年簽署的《AUKUS協議》，三國同意讓澳洲購買美國製造的核動力潛艦，最終目標讓英國和澳洲共同設計與製造新型核動力潛艦，讓澳洲晉升核潛艦持有國。現在，韓國有望繼澳洲之後，成為下一個取得美國的核動力潛艦技術的國家。

2025-11-03 15:11