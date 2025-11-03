哈瑪斯再交還3具遺體 以色列證實是被俘人質

快訊

中央社／ 耶路撒冷3日綜合外電報導
哈瑪斯透過紅十字會將3具遺骸交還以色列。 美聯社

以色列今天證實，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）前一天移交的遺體，已確認其身分是2023年10月7日哈瑪斯襲擊期間遭劫持的3名人質。

法新社報導，這是根據加薩停火協議持續進行中的人質與囚犯交換工作其中一環。

以色列國防軍（IDF）發表聲明說：「遺體身分確認程序完成後，國防軍代表已告知陣亡人質家屬，他們摯愛家人的遺體已送回以色列。」

聲明指出，經過身分確認的3具遺體分別是21歲美以雙重國籍的上尉若特拉（Omer Neutra）、19歲下士丹尼爾（Oz Daniel），以及40歲上校哈馬米（AssafHamami）。據報導，哈馬米是哈瑪斯擊斃的最高階以色列軍人。

哈瑪斯昨天透過紅十字會（Red Cross）將這幾具遺骸交還以色列。

哈瑪斯旗下武裝團體昨天稍早表示，「在加薩走廊南部一條地道沿線發現」這3具遺體。

加薩停火於格林威治標準時間10月10日9時（台灣時間10日下午5時）生效，當時哈瑪斯手中握有48名以色列人質（包含倖存與罹難）。停火生效後，哈瑪斯已釋放20名倖存人質，並著手交還28名罹難者遺體。

哈瑪斯迄今已交還20具遺體，包括18名以色列人、1名泰國籍人士和1名尼泊爾籍人士。

以色列指控哈瑪斯拖延交還遺體，哈瑪斯則表示許多遺體仍埋在瓦礫堆中，導致搜尋進度緩慢。

相關新聞

川普要給南韓核潛艦，美韓合作成另類「國艦國造」？

美國、英國和澳洲在2021年簽署的《AUKUS協議》，三國同意讓澳洲購買美國製造的核動力潛艦，最終目標讓英國和澳洲共同設計與製造新型核動力潛艦，讓澳洲晉升核潛艦持有國。現在，韓國有望繼澳洲之後，成為下一個取得美國的核動力潛艦技術的國家。

中歐已於日前舉行「升級版」出口管制對話磋商

大陸商務部公布，中歐「升級版」出口管制對話磋商於上周五（10月31日）至周六（11月1日）在布魯塞爾舉行，雙方就出口管制...

日中民調發布前突遭中方叫停 疑因不滿日相見林信義

日本與中國每年共同進行「日中共同輿論調查」，今天傳出中方要求延期發布，疑似因為中國對日本首相高市早苗1日在韓國會晤亞太經...

中年危機愛拈花惹草？英媒爆料安德魯曾公費訪泰 4天召40妓

英王查理三世（King Charles III）褫奪了弟弟安德魯王子（Prince Andrews）的所有皇室名銜。近日...

川普揚言出兵反恐 奈及利亞稱「歡迎」但有1條件

奈及利亞總統提努布(Bola Ahmed Tinubu)的幕僚布瓦拉(Daniel Bwala)2日說，奈國樂見美國協助...

