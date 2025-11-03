俄羅斯總理米舒斯京訪中 料聚焦經貿與科技合作

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）今天啟程前往中國，展開為期兩天的訪問，預計將與中國國家主席習近平及國務院總理李強會談，會談預料將聚焦經貿與科技合作。由於俄烏戰爭，俄中兩國的交流目前正面臨來自西方的壓力。

根據塔斯社（TASS）引述俄羅斯政府新聞處報導，米舒斯京預定今天在杭州與李強進行例行性俄中總理定期會晤，明天則將前往北京會見習近平。

上一次俄中總理定期會晤於2024年8月在莫斯科舉行，當時李強讚許雙邊關係充滿「新活力與動能」。

路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）上月31日指出，米舒斯京此行「意義重大」，但根據國際傳真社（Interfax）報導，他並未證實總統普丁（Vladimir Putin）是否會透過米舒斯京轉交訊息給習近平。

普丁與習近平在2022年2月，也就是俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵前夕，簽署「無上限」合作夥伴協議。自此之後，莫斯科積極尋求北京協助，以減輕西方制裁衝擊，雙邊貿易屢創新高，人民幣結算比重上升，能源合作也日益深化。

美國總統川普（Donald Trump）執政以來，美中因貿易與科技議題爆發摩擦，加劇華盛頓與北京緊張，也促使莫斯科與北京加強跨境商貿，以因應西方壓力。

然而，近幾個月來，中俄貿易逐漸下滑。俄羅斯工業與貿易部長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）將此歸因於外部經濟壓力及中國商品在俄國市場逐漸飽和。

根據中國海關數據，9月中國對俄以人民幣計價的出口金額較去年同期驟減21%，創7個月來最大跌幅。不過，中國自俄羅斯進口則在9月回升，年增3.8%，相較7月下降17.8%大幅成長。

塔斯社表示，米舒斯京此次訪中重點將聚焦貿易與經濟往來、交通及工業合作、深化能源夥伴關係，以及擴大高科技與農業領域的合作。

根據俄羅斯國營媒體，莫斯科視工業與科技合作為與北京建立長期夥伴關係的更可持續模式，較不受市場波動影響。

俄羅斯政府在Telegram頻道宣布，俄羅斯副總理切爾尼申科（Dmitry Chernyshenko）與中國國務院副總理何立峰昨天在寧波共同主持委員會會議，會中指出銅、鎳出口成長，並擴大農產品進入中方市場。