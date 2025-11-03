快訊

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

俄羅斯總理米舒斯京訪中 料聚焦經貿與科技合作

中央社／ 莫斯科3日綜合外電報導

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）今天啟程前往中國，展開為期兩天的訪問，預計將與中國國家主席習近平及國務院總理李強會談，會談預料將聚焦經貿與科技合作。由於俄烏戰爭，俄中兩國的交流目前正面臨來自西方的壓力。

根據塔斯社（TASS）引述俄羅斯政府新聞處報導，米舒斯京預定今天在杭州與李強進行例行性俄中總理定期會晤，明天則將前往北京會見習近平。

上一次俄中總理定期會晤於2024年8月在莫斯科舉行，當時李強讚許雙邊關係充滿「新活力與動能」。

路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）上月31日指出，米舒斯京此行「意義重大」，但根據國際傳真社（Interfax）報導，他並未證實總統普丁（Vladimir Putin）是否會透過米舒斯京轉交訊息給習近平。

普丁與習近平在2022年2月，也就是俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵前夕，簽署「無上限」合作夥伴協議。自此之後，莫斯科積極尋求北京協助，以減輕西方制裁衝擊，雙邊貿易屢創新高，人民幣結算比重上升，能源合作也日益深化。

美國總統川普（Donald Trump）執政以來，美中因貿易與科技議題爆發摩擦，加劇華盛頓與北京緊張，也促使莫斯科與北京加強跨境商貿，以因應西方壓力。

然而，近幾個月來，中俄貿易逐漸下滑。俄羅斯工業與貿易部長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）將此歸因於外部經濟壓力及中國商品在俄國市場逐漸飽和。

根據中國海關數據，9月中國對俄以人民幣計價的出口金額較去年同期驟減21%，創7個月來最大跌幅。不過，中國自俄羅斯進口則在9月回升，年增3.8%，相較7月下降17.8%大幅成長。

塔斯社表示，米舒斯京此次訪中重點將聚焦貿易與經濟往來、交通及工業合作、深化能源夥伴關係，以及擴大高科技與農業領域的合作。

根據俄羅斯國營媒體，莫斯科視工業與科技合作為與北京建立長期夥伴關係的更可持續模式，較不受市場波動影響。

俄羅斯政府在Telegram頻道宣布，俄羅斯副總理切爾尼申科（Dmitry Chernyshenko）與中國國務院副總理何立峰昨天在寧波共同主持委員會會議，會中指出銅、鎳出口成長，並擴大農產品進入中方市場。

俄羅斯 總理 北京

延伸閱讀

彭博：習近平南韓行 外交斬獲多 分析：結果早已定局

澳洲總理艾班尼斯證實：李強明年將赴訪

美軍是否協防台灣？川普回應了 稱習近平保證「不在我任內動台灣」

川習會未提台灣 川普重申：習近平知道犯台後果

相關新聞

川普要給南韓核潛艦，美韓合作成另類「國艦國造」？

美國、英國和澳洲在2021年簽署的《AUKUS協議》，三國同意讓澳洲購買美國製造的核動力潛艦，最終目標讓英國和澳洲共同設計與製造新型核動力潛艦，讓澳洲晉升核潛艦持有國。現在，韓國有望繼澳洲之後，成為下一個取得美國的核動力潛艦技術的國家。

哈瑪斯再交還3具遺體 以色列證實是被俘人質

以色列今天證實，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）前一天移交的遺體，已確認其身分是2023年10月7日哈瑪斯...

中歐已於日前舉行「升級版」出口管制對話磋商

大陸商務部公布，中歐「升級版」出口管制對話磋商於上周五（10月31日）至周六（11月1日）在布魯塞爾舉行，雙方就出口管制...

日中民調發布前突遭中方叫停 疑因不滿日相見林信義

日本與中國每年共同進行「日中共同輿論調查」，今天傳出中方要求延期發布，疑似因為中國對日本首相高市早苗1日在韓國會晤亞太經...

中年危機愛拈花惹草？英媒爆料安德魯曾公費訪泰 4天召40妓

英王查理三世（King Charles III）褫奪了弟弟安德魯王子（Prince Andrews）的所有皇室名銜。近日...

川普揚言出兵反恐 奈及利亞稱「歡迎」但有1條件

奈及利亞總統提努布(Bola Ahmed Tinubu)的幕僚布瓦拉(Daniel Bwala)2日說，奈國樂見美國協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。