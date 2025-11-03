快訊

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

日中民調發布前突遭中方叫停 疑因不滿日相見林信義

中央社／ 東京3日專電
日本首相高市早苗（右）在Ｘ發布與台灣APEC領袖代表林信義（左）的合影。（取自高市早苗Ｘ）
日本首相高市早苗（右）在Ｘ發布與台灣APEC領袖代表林信義（左）的合影。（取自高市早苗Ｘ）

日本與中國每年共同進行「日中共同輿論調查」，今天傳出中方要求延期發布，疑似因為中國對日本首相高市早苗1日在韓國會晤亞太經濟合作會議（APEC）峰會台灣領袖代表林信義感到不滿。

富士新聞網（FNN）、朝日電視台報導，「日中共同輿論調查」由日本非營利組織（NPO）法人機構「言論NPO」與中國國際傳播集團共同進行，每年公布一次，原訂4日在北京召開記者會，發布2025年度調查結果。

根據「言論NPO」，中國方面1日深夜突然單方面通知，調查結果必須延後發布，理由是「相關負責人因為公務安排無法出席」，希望延期公布。

「言論NPO」曾考慮單方面發布調查結果，但由於調查著作權屬雙方共同持有，只能延期。雙方目前協調延至11月17日發布，但如果最終取消，將是2005年調查開始以來首次中止。

中國政府不滿高市早苗1日在韓國會晤林信義。中國外交部發言人抨擊高市執意與「台灣當局」人員會面，嚴重違反「一個中國原則」，中方對此堅決反對，已向日方提出強烈抗議。

高市早苗還在X張貼與林信義合影，並發文「11月1日，我與代表台灣參加APEC領袖會議的林信義先生會面。期待日台的務實合作能夠進一步深化」。

相關人士指出，這或許是調查結果延後發布的主因。

對此，外交部表示，中國無權置喙、更無權干預他國主權行為。台灣是APEC正式會員，中國以「一中原則」批評台日正常互動，已嚴重違反APEC平等參與核心原則。

「日中共同輿論調查」2024年調查結果，對日本持負面印象的中國受訪者比前一年增加24.8個百分點，來到87.7%；對中國持負面印象的日本受訪者則微幅減少3.2個百分點，仍高達89%，近9成都對彼此持負面觀感。

日本 林信義 外交部

延伸閱讀

高市會林信義 陸學者：中日關係將為之付出沈重代價

台灣穩健參與APEC年會 外交團隊臨危不亂守護尊嚴

日股 ETF 揮出紅不讓 00951、00954等商品波段漲逾九成

影／2025亞太經合領袖會議閉幕 林信義今返台未發表談話

相關新聞

川普要給南韓核潛艦，美韓合作成另類「國艦國造」？

美國、英國和澳洲在2021年簽署的《AUKUS協議》，三國同意讓澳洲購買美國製造的核動力潛艦，最終目標讓英國和澳洲共同設計與製造新型核動力潛艦，讓澳洲晉升核潛艦持有國。現在，韓國有望繼澳洲之後，成為下一個取得美國的核動力潛艦技術的國家。

哈瑪斯再交還3具遺體 以色列證實是被俘人質

以色列今天證實，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）前一天移交的遺體，已確認其身分是2023年10月7日哈瑪斯...

中歐已於日前舉行「升級版」出口管制對話磋商

大陸商務部公布，中歐「升級版」出口管制對話磋商於上周五（10月31日）至周六（11月1日）在布魯塞爾舉行，雙方就出口管制...

日中民調發布前突遭中方叫停 疑因不滿日相見林信義

日本與中國每年共同進行「日中共同輿論調查」，今天傳出中方要求延期發布，疑似因為中國對日本首相高市早苗1日在韓國會晤亞太經...

中年危機愛拈花惹草？英媒爆料安德魯曾公費訪泰 4天召40妓

英王查理三世（King Charles III）褫奪了弟弟安德魯王子（Prince Andrews）的所有皇室名銜。近日...

川普揚言出兵反恐 奈及利亞稱「歡迎」但有1條件

奈及利亞總統提努布(Bola Ahmed Tinubu)的幕僚布瓦拉(Daniel Bwala)2日說，奈國樂見美國協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。