日中民調發布前突遭中方叫停 疑因不滿日相見林信義

日本與中國每年共同進行「日中共同輿論調查」，今天傳出中方要求延期發布，疑似因為中國對日本首相高市早苗1日在韓國會晤亞太經濟合作會議（APEC）峰會台灣領袖代表林信義感到不滿。

富士新聞網（FNN）、朝日電視台報導，「日中共同輿論調查」由日本非營利組織（NPO）法人機構「言論NPO」與中國國際傳播集團共同進行，每年公布一次，原訂4日在北京召開記者會，發布2025年度調查結果。

根據「言論NPO」，中國方面1日深夜突然單方面通知，調查結果必須延後發布，理由是「相關負責人因為公務安排無法出席」，希望延期公布。

「言論NPO」曾考慮單方面發布調查結果，但由於調查著作權屬雙方共同持有，只能延期。雙方目前協調延至11月17日發布，但如果最終取消，將是2005年調查開始以來首次中止。

中國政府不滿高市早苗1日在韓國會晤林信義。中國外交部發言人抨擊高市執意與「台灣當局」人員會面，嚴重違反「一個中國原則」，中方對此堅決反對，已向日方提出強烈抗議。

高市早苗還在X張貼與林信義合影，並發文「11月1日，我與代表台灣參加APEC領袖會議的林信義先生會面。期待日台的務實合作能夠進一步深化」。

相關人士指出，這或許是調查結果延後發布的主因。

對此，外交部表示，中國無權置喙、更無權干預他國主權行為。台灣是APEC正式會員，中國以「一中原則」批評台日正常互動，已嚴重違反APEC平等參與核心原則。

「日中共同輿論調查」2024年調查結果，對日本持負面印象的中國受訪者比前一年增加24.8個百分點，來到87.7%；對中國持負面印象的日本受訪者則微幅減少3.2個百分點，仍高達89%，近9成都對彼此持負面觀感。