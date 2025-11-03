支持婦女職訓計畫 駐土耳其代表處捐縫紉設備

駐土耳其代表處支持伊斯坦堡烏姆拉尼耶（Ümraniye）市政府推動的「婦女賦權職訓計畫」，捐贈一批專業縫紉機設備，與土耳其共同推動婦女賦權與永續發展。

這項婦女賦權職訓計畫協助當地聽障及弱勢婦女，提升就業技能與職場競爭力，進而藉由職業培訓改善家庭經濟。

烏姆拉尼耶市政府為協助婦女及青年強化專業能力、替地方產業注入新活力，設立「時尚與風格學院」（Akademi Moda ve Stil Okulu），10月30日的揭幕典禮，有包括土耳其伊斯坦堡國會議員兼執政黨婦女部主委艾爾姜（Tugba Isik Ercan）、烏姆拉尼耶市長亞德倫（Ismet Yildirim），以及多位市府官員、黨政代表等200人參與，駐土耳其代表黃志揚也獲邀參加。

黃志揚在致詞時表示，很高興台灣捐贈的專業裁縫設備已全面進駐並投入使用。這項合作不僅展現了台灣與土耳其之間的深厚友誼，也呼應了聯合國永續發展目標（SDGs），在促進性別平權、減少貧窮與推動永續城鄉發展方面具有象徵意義。

他稱讚土耳其婦女擁有靈巧雙手與出色設計美感，特別鼓勵學員們善用新設備、發揮創意與專業技能，展現自立自強的精神。

亞德倫提到，時尚與風格學院不僅是教育場所，更是婦女實現夢想、將創意化為生產力的重要平台。

艾爾姜則在回顧本案的推動歷程時，特別感謝台灣提供新穎專業的縫紉及設計教學設備，讓這項具深遠意義的合作計畫順利開展。

黃志揚於剪綵儀式後，在艾爾姜議員及亞德倫等人陪同下，參觀時尚與風格學院內各專業課程教室，多位講師與聽障婦女學員送上含台灣國旗代表色的絲質領帶，並特別提到，那是學員親手運用台灣捐贈的專業設備縫製，送上這樣的特製織品，是要表達對台灣誠摯的謝意。

烏姆拉尼耶的時尚與風格學院共3層樓，目前開設15項專業課程，約有240名女性學員在專業講師指導下接受訓練，課程內容涵蓋服裝設計、打版、縫紉技術、產品攝影與數位設計等領域。

這個學院由女性官員與專家規劃設立，是新型態的職訓中心，兼顧尊嚴與鼓勵創新。