美中爭霸選邊站？韓國「安美經中」戰略正在鬆動

由韓國主辦的2025年亞太經合組織（APEC）峰會11月1日落幕。韓國總統李在明在峰會期間，與美國、中國及日本等主要國家領袖密集會談。有韓媒形容這一週為「外交超級週」，並認為首爾在美中戰略競爭的格局中的立場面臨重要考驗。

APEC峰會前，李在明與美國總統川普10月29日在慶州舉行會談。會談後雙方同意，由美國協助韓國建造核動力潛艇。據韓方簡報，李在明在會中強調，韓方亟需此類潛艇，以加強對北韓及中國潛艦活動的偵測與追蹤能力；川普則建議，這些潛艇應在美國境內建造。

中國外交部發言人郭嘉昆對此表示：「中方希望韓美雙方切實履行核不擴散義務，做促進地區和平穩定的事，而不是相反。」

韓國長期奉行「安美經中」——也就是所謂「安全靠美國，經濟靠中國」——的平衡外交戰略。但美國《紐約時報》引述專家分析稱，此舉「意味著韓國正從一個平衡者，轉變為完全融入美國體系的合作夥伴」。

韓國進步派媒體《京鄉新聞》發表社論指出，若韓國引進核動力武器，可能對朝鮮半島安全與韓中關係產生負面影響。該報同時提及，日本近期也表達引進核潛艇的意願，或將引發東北亞安全局勢的連鎖反應，因此建議韓國政府應向中國充分說明政策立場，以減少潛在誤解。

韓國國會外交統一委員會委員、前駐英國大使金健接受DW訪問時表示，隨著北韓宣佈建造核潛艇並持續試射潛射彈道飛彈，其核威脅程度不斷升高。在這樣的局勢下，他認為韓國發展核動力潛艇「是必要的防衛手段」。但他同時指出，相關計劃需通過美國國內的核技術審批程序，並可能觸發中國的敏感神經與外交動作。

韓國前駐俄羅斯及歐盟大使李在春向DW表示，他認為此舉是「美國在戰略上離間韓中關係」的舉措。但他也推測，韓方或已在11月1日李在明與中國國家主席習近平的會晤中，就此議題作出說明，以緩解中方疑慮。

據韓方通報，李習會中討論朝鮮半島局勢。李在明表示，希望北京協助推動北韓重返對話；習近平則回應，中方將保持對韓政策的連續性，並在更廣泛領域擴大合作。

從「安美經中」到「安美經多」

進步派媒體《韓民族新聞》的社論指出，正如李在明向習近平所說的，「韓中經濟關係正『從垂直分工結構轉向水平合作結構』。在此不穩定態勢下，若駐韓美軍的主要角色從『協防韓國』轉變為『牽制中國』，且韓國軍隊的自身實力朝著與中國對抗的方向強化，韓中關係將面臨巨大考驗」。

該報還稱，美中兩國在峰會期間相當於「實質結束」自今年2月以來的貿易戰，但這次未觸及台灣議題。該報認為，如同台灣問題對中國來說相當關鍵，北韓核問題對韓國同樣重要；首爾應以此為契機，探索韓中關係的新戰略平衡。

與此同時，保守派《中央日報》稱，美中貿易戰可能僅為「暫時停火」，但此休戰對韓國有利。該報建議，韓國政府應在美中競爭中準確掌握各方意向，保持領導人間的緊密溝通，並敦促中國在北韓核武問題上採取更負責任的行動。

保守派《朝鮮日報》評論則稱，APEC期間韓美達成關稅協議，象徵著美國主導的保護貿易時代開啟，也意味「安美經中」時代實質上已告終結。報導指出，韓國須在全球供應鏈重組中積極布局，並以韓美同盟為基礎擴展經濟版圖，確保核心技術競爭力。

對此，金健向DW表示，韓國正嘗試轉向「安美經多」模式，即在以美國為安全核心夥伴的同時，強化與歐盟及「全球南方」的合作，以分散對中國市場的依賴。他強調，韓國應制定更精密的戰略，在減少對華依存的同時，保持務實的外交平衡。

李在春則持不同看法。他認為，「安美經中」結構仍具現實意義，韓國對中國的經濟依賴仍然深厚；川普近期邀請韓國主要企業領袖赴海湖莊園，並促成約6000億美元的投資協議，「此舉實際上是一項旨在限制韓國資本流向中國的行動」。

與印太、歐盟加強連結？

韓國產業通商部2日表示，韓國產業通商部長金正官已與中國商務部長王文濤舉行了雙邊會談，商定穩定稀土等關鍵礦產供應鏈。

根據韓國貿易協會（KITA）2023年統計，韓國約有74%稀土進口來自中國。

保守派《東亞日報》則報導，美國正與澳洲、日本及英國建立「稀土聯盟」，以降低對中國在關鍵原材料領域的依賴；中國則加快發展本土半導體企業，並多元化大豆進口來源。該報預期，隨著美中雙方完成經濟防禦佈局，新一輪貿易戰可能再度爆發。對韓國而言，當前的「休戰期」被視為重整供應鏈、降低對美、中出口依賴（約佔總出口四成）的關鍵時機。

金健指出，本次APEC峰會是「AI與數位貿易規範競爭的分水嶺」，韓國需在半導體、電池及資料管理等領域由規範的「追隨者」轉為「制定者」，並強調「技術同盟將成為新時代經濟安全的核心支柱」。

金健指出，「慶州宣言」提出的「連結、創新、繁榮」理念，與歐盟的包容性增長戰略一致；韓歐應在AI、供應鏈與人口結構變化等領域深化合作，以加強印太戰略連結。

李在春則觀察到，包括德國在內的歐洲正處於戰略轉型階段；本次APEC顯示歐洲正逐步淡化與美國的對立關係，同時與中國保持距離。他進一步解釋道：「日本首相高市早苗在峰會期間表現突出，她強調韓美日三邊合作的重要性，而韓國總統李在明並未就此作出明確回應。韓國未來是否進一步參與『印太—歐盟自由陣營』合作架構，將對各相關國家產生重要影響。」

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】