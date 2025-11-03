黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她！事先策畫1個月 選店暗藏巧思

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
韓媒報導，黃仁勳（左）10月30日晚間在首爾與三星及現代會長的炸雞局，是由女兒黃敏珊（右二）一手策畫。圖/截自@ForwardBatman在X的照片
人工智慧（AI）晶片巨頭輝達執行長黃仁勳日前與三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣約吃炸雞喝燒啤，甚至舉杯互敬「交杯酒」，成為社群熱門話題。根據韓媒，原來這場炸雞局的幕後推手是黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang），她早在一個月前就規畫並到店勘查。

南韓中央日報引述南韓執政黨共同民主黨消息人士透露，黃敏珊親自挑選位於首爾三成洞的連鎖炸雞店Kkanbu Chicken，「Kkanbu」在韓文中意為親近好友，正是取其寓意。「Kkanbu」一詞因Netflix影集《魷魚遊戲》台詞「我們是夥伴（Kkanbu），對吧？」在韓國成熱門詞彙。

消息人士稱，黃敏珊將餐敘主題命名為「AI夥伴」（AI Kkanbu），象徵輝達與韓企在AI領域建立夥伴關係。她甚至提前一個月訪韓，為輝達尋找合作機會並親自勘查場地。

在黃仁勳整個訪韓行程中，黃敏珊幾乎全程陪同，時常走在他前方引路。當黃仁勳贈送白州威士忌給李在鎔與鄭義宣時，遞出酒瓶的人正是黃敏珊。

黃敏珊於1990年出生，現年34歲，2020年加入輝達，目前擔任高級總監，主管實體AI平台與人形機器人部門，職級高於哥哥黃勝斌（Spencer Huang）。

她曾在美國廚藝學院（CIA）與藍帶學院（Le Cordon Bleu）主修烘焙與釀酒，並在法國精品集團LVMH任職4年後才轉戰科技界。加入輝達後，她憑實力迅速升遷，經常陪同父親出席全球演講與企業會晤。

黃敏珊10月31日也陪同黃仁勳拜會南韓總統李在明。韓媒報導，李在明見到她時驚訝表示「難以相信她是黃仁勳的女兒，外表太年輕」，黃仁勳笑說：「她34歲」，李在明指出南韓視年齡為祕密後，黃仁勳開玩笑補一句：「其實那是我亂編的。」

黃仁勳最後打趣說，下次吃炸雞時應邀請總統李在明一起加入，「讓我們都成為炸雞啤酒兄弟（chimaek brothers）。」 

輝達執行長黃仁勳（右）日前與三星電子會長李在鎔（左一）、現代汽車會長鄭義宣（左二）約吃炸雞喝燒啤，甚至舉杯互敬「交杯酒」，成為社群熱門話題。路透
