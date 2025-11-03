韓美防長年度安全會議 磋商駐韓美軍角色調整

快訊

中央社／ 首爾3日綜合外電報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天訪問南韓，將與韓防長舉行會議；預計討論「在安全環境變動下」如何重塑駐韓美軍角色，他也將前往南北韓非軍事區（DMZ）邊界視察。

韓美國防部長預定明天舉行年度「安全諮商會議 」（Security Consultative Meeting, SCM），這是有關韓美軍事同盟、南韓對抗擁核北韓防禦戰略的最高級別論壇。

南韓國防部表示，國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）與赫格塞斯將討論針對北韓的聯合作戰準備，以及在區域安全、網路與飛彈防禦等方面的合作。

南韓國防部指出，雙方也將討論如何透過聯盟關係發展，來應對「不斷變化的安全環境和威脅」。

華府著眼於中國在南海與台灣周邊活動，應維持亞洲的勢力平衡，正考慮如何讓駐韓2萬8500名美軍的角色更加靈活。

路透社報導，美方官員已透露計畫，預計未來駐韓美軍的調遣將更具彈性，不排除在朝鮮半島以外執行任務，以因應更廣泛的安全挑戰，例如協防台灣，以及制衡中國持續擴展的軍力。

赫格塞斯此行也將與安圭伯一同前往板門店停戰村，視察非軍事區邊界。

擁核的北韓，至今對美國總統川普與南韓總統李在明所提對話呼籲並未予理會，更大幅提升其飛彈和常規軍事量能。

國防部 南韓 北韓

