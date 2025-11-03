快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

COP30巴西登場 聚焦全球暖化挑戰

中央社／ 聖保羅3日綜合外電報導

巴西今天展開為期3週、與聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）相關的系列活動，希望向世人展示，即使面臨種種挑戰，各國仍致力解決全球暖化問題。

然而，在經濟動盪與美國撤回承諾的這一年，這項努力恐怕面臨嚴峻考驗。

企業領袖齊聚聖保羅，推動更有力的能源轉型融資政策，並於今天發表公開信，敦促各國政府「緊急」提出誘因，協助從化石燃料轉向再生能源

負責協調這封集結35個團體、代表10萬家企業公開信的全球商業氣候聯盟（We Mean Business Coalition）執行長門帝盧斯（Maria Mendiluce）說：「這反映企業團體肯定多邊主義以及提升雄心的重要性。」

今天在里約熱內盧舉行的地方領袖峰會上，市長、州長等地方領導人將出席會議，不過，活動可能因一週前里約熱內盧血腥掃蕩犯罪引發的抗議而蒙上陰影。

另一方面，英國威廉王子（Prince William）將在里約主持年度「地球獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮，表彰過去一年對環保的傑出貢獻。

然而，各國及企業能否如過去幾年般展現同樣的氣候外交樂觀情緒，恐怕仍有難度。

當前地緣緊張與多場戰爭導致全球合作停滯。美國一連串反覆無常的關稅措施動搖全球經濟穩定，而美國對清潔能源政策及氣候科學的立場反覆亦使投資人不安。

儘管再生能源成本已降至低於化石燃料，許多國家仍須在糧食安全及發展人工智慧等競爭目標中取得平衡。

商界領袖仍希望將清潔能源政策列為優先事項。西班牙綠色成長集團主席米耶拉（Gonzalo Saenz deMiera）說：「這不僅具備明顯商業利益，更能確保能源安全與產業競爭力。」

再生能源 美國 里約

延伸閱讀

台巴交流再升溫 巴西代表處舉辦留台校友年度活動

里約掃黑引發國際人權關切 巴西政府推反幫派法案

巴西圍剿毒梟132死史上最血腥 數十具遺體排放街頭

巴西大舉圍剿里約毒梟 街頭宛如戰場至少64死

相關新聞

日媒爆料台灣在愛沙尼亞設處卡關2年！因命名「台北或台灣」喬不攏

日經亞洲3日報導，台灣在愛沙尼亞首都塔林設立代表處陷入僵局，雙方談判兩年以來，因代表處欲使用「台灣」或「台北」一事上喬不...

中年危機愛拈花惹草？英媒爆料安德魯曾公費訪泰 4天召40妓

英王查理三世（King Charles III）褫奪了弟弟安德魯王子（Prince Andrews）的所有皇室名銜。近日...

川普揚言出兵反恐 奈及利亞稱「歡迎」但有1條件

奈及利亞總統提努布(Bola Ahmed Tinubu)的幕僚布瓦拉(Daniel Bwala)2日說，奈國樂見美國協助...

防長雙邊會談 越擬擴大向美軍購「取代俄貨」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）2日於越南河內會見越南國防部長潘文江，舉行雙邊會談。兩邊重申國防合作的重...

高市早苗內閣民調飆82% 「關西式」親民外交獲好評

日本新聞網（JNN）最新民調顯示，上月剛成立的高市早苗內閣支持率高達82%，在歷年新內閣支持率中僅次於2001年小泉純一...

挽川普手臂、搭訕印尼總統 高市的花蝴蝶式外交引熱議

日本首位女首相高市早苗剛上任就遇到重大外交考驗，她在10月底赴吉隆坡出席東協高峰會後，趕回日本接待到訪的美國總統川普，緊接著赴南韓出席亞太經合會（APEC）領袖會議。高市在外交舞台上展現的活潑熱情讓人眼睛一亮，徹底顛覆外界對日本注重禮儀的刻板印象。 高市挽著川普的手臂，川普也摟著她的肩；高市與南韓總統李在明也擁抱、拉手，熱情互動。高市輕鬆搞定川普和李在明，兩人對她讚不絕口，不過，高市的花蝴蝶式外交，不僅讓外交界大開眼界，也引起正反兩面評價。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。