COP30巴西登場 聚焦全球暖化挑戰

巴西今天展開為期3週、與聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）相關的系列活動，希望向世人展示，即使面臨種種挑戰，各國仍致力解決全球暖化問題。

然而，在經濟動盪與美國撤回承諾的這一年，這項努力恐怕面臨嚴峻考驗。

企業領袖齊聚聖保羅，推動更有力的能源轉型融資政策，並於今天發表公開信，敦促各國政府「緊急」提出誘因，協助從化石燃料轉向再生能源。

負責協調這封集結35個團體、代表10萬家企業公開信的全球商業氣候聯盟（We Mean Business Coalition）執行長門帝盧斯（Maria Mendiluce）說：「這反映企業團體肯定多邊主義以及提升雄心的重要性。」

今天在里約熱內盧舉行的地方領袖峰會上，市長、州長等地方領導人將出席會議，不過，活動可能因一週前里約熱內盧血腥掃蕩犯罪引發的抗議而蒙上陰影。

另一方面，英國威廉王子（Prince William）將在里約主持年度「地球獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮，表彰過去一年對環保的傑出貢獻。

然而，各國及企業能否如過去幾年般展現同樣的氣候外交樂觀情緒，恐怕仍有難度。

當前地緣緊張與多場戰爭導致全球合作停滯。美國一連串反覆無常的關稅措施動搖全球經濟穩定，而美國對清潔能源政策及氣候科學的立場反覆亦使投資人不安。

儘管再生能源成本已降至低於化石燃料，許多國家仍須在糧食安全及發展人工智慧等競爭目標中取得平衡。

商界領袖仍希望將清潔能源政策列為優先事項。西班牙綠色成長集團主席米耶拉（Gonzalo Saenz deMiera）說：「這不僅具備明顯商業利益，更能確保能源安全與產業競爭力。」