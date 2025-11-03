南海造島擴軍 越南急起直追僅次中國 美選擇默許

過去四年，越南在南海積極展開造島行動。華爾街日報引述美國戰略與國際研究中心（CSIS）資料報導，截至今年3月，越南已造人工土地逾2,200英畝，僅次於中國的近4,000英畝。

衛星影像顯示，越南在其控制的21個礁石與低潮高地上進行大規模填海工程，興建港口、彈藥庫、防禦壕溝及跑道。其中最大、最先進的霸加那大礁（Barque Canada Reef）擁有長達兩英里的跑道，可供運輸機與戰機起降，設施堅固。

中國雖稱反對「在非法占據的島礁上建設活動」，但並未阻止越南挖泥船進入施工區，與對菲律賓採取的強硬封鎖形成對比。波士頓訪問學者Khang Vu指出，這種待遇反映出中越關係的複雜性，中資工廠在越南多達數千家，且兩國透過非公開管道處理爭議。

美國多次譴責中國大陸在南海造島擴軍，卻對越南保持沉默，尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS - Yusof Ishak Institute）研究員Le Hong Liep認為，華府視越南之舉為「抗衡中國的潛在防線」。

不過，多數專家認為，越南海空軍力量有限，若南海爆發衝突，越南很難守住新建島礁。