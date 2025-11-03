快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

南海造島擴軍 越南急起直追僅次中國 美選擇默許

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
示意圖。中國海警船與越南海警船在南海對峙的資料照。路透
示意圖。中國海警船與越南海警船在南海對峙的資料照。路透

過去四年，越南南海積極展開造島行動。華爾街日報引述美國戰略與國際研究中心（CSIS）資料報導，截至今年3月，越南已造人工土地逾2,200英畝，僅次於中國的近4,000英畝。

衛星影像顯示，越南在其控制的21個礁石與低潮高地上進行大規模填海工程，興建港口、彈藥庫、防禦壕溝及跑道。其中最大、最先進的霸加那大礁（Barque Canada Reef）擁有長達兩英里的跑道，可供運輸機與戰機起降，設施堅固。

中國雖稱反對「在非法占據的島礁上建設活動」，但並未阻止越南挖泥船進入施工區，與對菲律賓採取的強硬封鎖形成對比。波士頓訪問學者Khang Vu指出，這種待遇反映出中越關係的複雜性，中資工廠在越南多達數千家，且兩國透過非公開管道處理爭議。

美國多次譴責中國大陸在南海造島擴軍，卻對越南保持沉默，尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS - Yusof Ishak Institute）研究員Le Hong Liep認為，華府視越南之舉為「抗衡中國的潛在防線」。

不過，多數專家認為，越南海空軍力量有限，若南海爆發衝突，越南很難守住新建島礁。

越南 南海 美國

延伸閱讀

香港電影巡禮空降越南！「九龍城寨」古天樂、洪金寶驚喜合體

今水氣增多降雨擴大 吳德榮：海鷗颱風恐增為中颱登陸越南

大田越南擴廠 衝刺營運

經濟選書／世界金融解密 南海公司泡沫事件

相關新聞

日媒爆料台灣在愛沙尼亞設處卡關2年！因命名「台北或台灣」喬不攏

日經亞洲3日報導，台灣在愛沙尼亞首都塔林設立代表處陷入僵局，雙方談判兩年以來，因代表處欲使用「台灣」或「台北」一事上喬不...

中年危機愛拈花惹草？英媒爆料安德魯曾公費訪泰 4天召40妓

英王查理三世（King Charles III）褫奪了弟弟安德魯王子（Prince Andrews）的所有皇室名銜。近日...

川普揚言出兵反恐 奈及利亞稱「歡迎」但有1條件

奈及利亞總統提努布(Bola Ahmed Tinubu)的幕僚布瓦拉(Daniel Bwala)2日說，奈國樂見美國協助...

防長雙邊會談 越擬擴大向美軍購「取代俄貨」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）2日於越南河內會見越南國防部長潘文江，舉行雙邊會談。兩邊重申國防合作的重...

高市早苗內閣民調飆82% 「關西式」親民外交獲好評

日本新聞網（JNN）最新民調顯示，上月剛成立的高市早苗內閣支持率高達82%，在歷年新內閣支持率中僅次於2001年小泉純一...

挽川普手臂、搭訕印尼總統 高市的花蝴蝶式外交引熱議

日本首位女首相高市早苗剛上任就遇到重大外交考驗，她在10月底赴吉隆坡出席東協高峰會後，趕回日本接待到訪的美國總統川普，緊接著赴南韓出席亞太經合會（APEC）領袖會議。高市在外交舞台上展現的活潑熱情讓人眼睛一亮，徹底顛覆外界對日本注重禮儀的刻板印象。 高市挽著川普的手臂，川普也摟著她的肩；高市與南韓總統李在明也擁抱、拉手，熱情互動。高市輕鬆搞定川普和李在明，兩人對她讚不絕口，不過，高市的花蝴蝶式外交，不僅讓外交界大開眼界，也引起正反兩面評價。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。