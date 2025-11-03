快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

川普認為馬杜洛時日無多 但無意對委內瑞拉動武

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普在最新專訪中說，儘管美國與委內瑞拉關係緊張升溫，但他認為美國不會對委國開戰，同時暗示委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）時日無多。

根據法新社及「國會山莊報」（The Hill）報導，在今天播出的「60分鐘」（60 Minutes）專訪中，針對美國政府近期打擊加勒比海疑似運毒船並調遣航艦等行動，主持人歐唐納爾（Norah O'Donnell）詢問川普：「我們會對委內瑞拉動武嗎？」

川普說：「我懷疑。我不這麼認為。但他們對我們非常不友善，不僅在毒品問題上，他們把數十萬我們不想要的人送到我們國內，還有來自監獄的人，他們把監獄都清空了，把裡面的人送進我們國家。」

被問到美方對委內瑞拉的政策是為了打擊毒品還是要推翻馬杜洛時，川普表示：「原因有很多。」再問到馬杜洛擔任總統的日子是否進入倒數時，川普說：「我會說是的。我認為是，沒錯。」

美國國防部上週表示，已派遣全球最大航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）打擊群前往加勒比海。同時，川普政府近日對該區域涉嫌走私毒品的船隻發動攻擊，已造成數十人喪生。

川普 馬杜洛 美國國防

延伸閱讀

美大動作掃蕩非法移民掀示威潮 川普：做得還不夠

中國滲透美部分電網供水系統 川普：我們也監視他們

美國最高法院11月5日對等關稅辯論 川普臨時改口「不去了」原因曝光

美軍是否協防台灣？川普回應了 稱習近平保證「不在我任內動台灣」

相關新聞

日媒爆料台灣在愛沙尼亞設處卡關2年！因命名「台北或台灣」喬不攏

日經亞洲3日報導，台灣在愛沙尼亞首都塔林設立代表處陷入僵局，雙方談判兩年以來，因代表處欲使用「台灣」或「台北」一事上喬不...

中年危機愛拈花惹草？英媒爆料安德魯曾公費訪泰 4天召40妓

英王查理三世（King Charles III）褫奪了弟弟安德魯王子（Prince Andrews）的所有皇室名銜。近日...

川普揚言出兵反恐 奈及利亞稱「歡迎」但有1條件

奈及利亞總統提努布(Bola Ahmed Tinubu)的幕僚布瓦拉(Daniel Bwala)2日說，奈國樂見美國協助...

防長雙邊會談 越擬擴大向美軍購「取代俄貨」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）2日於越南河內會見越南國防部長潘文江，舉行雙邊會談。兩邊重申國防合作的重...

高市早苗內閣民調飆82% 「關西式」親民外交獲好評

日本新聞網（JNN）最新民調顯示，上月剛成立的高市早苗內閣支持率高達82%，在歷年新內閣支持率中僅次於2001年小泉純一...

挽川普手臂、搭訕印尼總統 高市的花蝴蝶式外交引熱議

日本首位女首相高市早苗剛上任就遇到重大外交考驗，她在10月底赴吉隆坡出席東協高峰會後，趕回日本接待到訪的美國總統川普，緊接著赴南韓出席亞太經合會（APEC）領袖會議。高市在外交舞台上展現的活潑熱情讓人眼睛一亮，徹底顛覆外界對日本注重禮儀的刻板印象。 高市挽著川普的手臂，川普也摟著她的肩；高市與南韓總統李在明也擁抱、拉手，熱情互動。高市輕鬆搞定川普和李在明，兩人對她讚不絕口，不過，高市的花蝴蝶式外交，不僅讓外交界大開眼界，也引起正反兩面評價。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。