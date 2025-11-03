快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

川普重申不排除動武 奈及利亞總統稱願坐下來談

中央社／ 空軍一號機上2日綜合外電報導

美國總統川普今天重申，若奈及利亞無法遏止殺害基督徒的行為，他不排除對這個非洲國家採取軍事行動。奈及利亞總統先前曾表示，希望透過雙邊會晤來解決問題。

法新社記者在總統專機空軍一號（Air Force One）上詢問川普，是否考慮派遣美軍進入奈及利亞或發動空襲，川普回答說：「有可能，我的意思是，也可能有其他方式。我在考慮很多選項。」

他補充道：「他們正在殺害基督徒，而且是大量屠殺。我們不會允許這種情況發生。」

川普昨天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發出爆炸性貼文說，他已要求五角大廈針對奈及利亞採取軍事行動一事擬定潛在計畫。他在前一天更警告說，基督教在這個非洲人口最多的國家面臨「生存威脅」。

奈國的宗教分布呈現明顯地理區隔，北部地區以穆斯林為主，南部則以基督徒居多。

川普在貼文中指出，若奈國政府未能遏止殺戮，美國將會出手，「那將會是迅速、猛烈又痛快的行動，就像那些恐怖分子攻擊我們珍視的基督徒一樣」。

奈及利亞總統提努布（Bola Ahmed Tinubu）的發言人布瓦拉（Daniel Bwala）今天對記者說：「奈及利亞是美國在全球反恐的夥伴。兩國領導人若能會面，將會有更好的結果。」

布瓦拉告訴路透社：「奈及利亞樂見美國協助反恐，只要美方尊重我方領土完整性。」

布瓦拉補充說：「我們並不把（川普的社群貼文）視為字面意義上的威脅，我們知道川普有他獨特的表達風格。」他暗示這篇貼文或許是「為了促成兩位領導人坐下來談，針對安全問題協調出共同立場」。

布瓦拉稍早也在社群平台X提到，兩位領導人可能很快會晤。

布瓦拉受訪時拒絕透露有關會談的具體安排。

奈及利亞也否認基督徒受到的聖戰士攻擊，比其他宗教更為嚴重。

提努布在社群媒體發文說：「將奈及利亞描述為宗教不寬容的國家，與我國現狀並不相符。」

奈及利亞 川普 社群媒體

延伸閱讀

美大動作掃蕩非法移民掀示威潮 川普：做得還不夠

中國滲透美部分電網供水系統 川普：我們也監視他們

美國最高法院11月5日對等關稅辯論 川普臨時改口「不去了」原因曝光

美軍是否協防台灣？川普回應了 稱習近平保證「不在我任內動台灣」

相關新聞

日媒爆料台灣在愛沙尼亞設處卡關2年！因命名「台北或台灣」喬不攏

日經亞洲3日報導，台灣在愛沙尼亞首都塔林設立代表處陷入僵局，雙方談判兩年以來，因代表處欲使用「台灣」或「台北」一事上喬不...

中年危機愛拈花惹草？英媒爆料安德魯曾公費訪泰 4天召40妓

英王查理三世（King Charles III）褫奪了弟弟安德魯王子（Prince Andrews）的所有皇室名銜。近日...

川普揚言出兵反恐 奈及利亞稱「歡迎」但有1條件

奈及利亞總統提努布(Bola Ahmed Tinubu)的幕僚布瓦拉(Daniel Bwala)2日說，奈國樂見美國協助...

防長雙邊會談 越擬擴大向美軍購「取代俄貨」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）2日於越南河內會見越南國防部長潘文江，舉行雙邊會談。兩邊重申國防合作的重...

高市早苗內閣民調飆82% 「關西式」親民外交獲好評

日本新聞網（JNN）最新民調顯示，上月剛成立的高市早苗內閣支持率高達82%，在歷年新內閣支持率中僅次於2001年小泉純一...

挽川普手臂、搭訕印尼總統 高市的花蝴蝶式外交引熱議

日本首位女首相高市早苗剛上任就遇到重大外交考驗，她在10月底赴吉隆坡出席東協高峰會後，趕回日本接待到訪的美國總統川普，緊接著赴南韓出席亞太經合會（APEC）領袖會議。高市在外交舞台上展現的活潑熱情讓人眼睛一亮，徹底顛覆外界對日本注重禮儀的刻板印象。 高市挽著川普的手臂，川普也摟著她的肩；高市與南韓總統李在明也擁抱、拉手，熱情互動。高市輕鬆搞定川普和李在明，兩人對她讚不絕口，不過，高市的花蝴蝶式外交，不僅讓外交界大開眼界，也引起正反兩面評價。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。