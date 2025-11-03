不明無人機現蹤 德國不來梅機場一度暫停航班起降
德國不來梅機場（Bremen Airport）今天因發現不明無人機，一度暫停航班起降；這是近期多起類似驚擾事件中的最新一起。
警方發言人表示，這架無人機今晚7時30分（格林威治時間18時30分）左右出現在「機場附近上空」。
警方指出，機場航班起降因此中斷將近一小時，目前尚不清楚這架無人機是何人所操控。
法新社記者未能立即與不來梅機場取得聯繫，以確認受影響的航班數量。
近幾週來，德國頻傳無人機侵擾機場，導致航班起降受阻事件。
柏林布蘭登堡機場（Berlin Brandenburg Airport）上週也因發現不明無人機，所有起降作業暫停近兩小時。
而在10月初，慕尼黑機場（Munich Airport）也因無人機入侵，機場在兩天內兩度關閉，影響超過6500名旅客。
德國當局多次警告，無人機入侵事件對安全構成日益嚴峻的威脅，今年來已有多架無人機在機場與軍事設施周邊現蹤。
柏林方面曾暗示部分活動可能與莫斯科有關，不過俄羅斯否認相關指控。德國是支持烏克蘭對抗俄國入侵的西方大國之一。
近幾個月來，除了德國之外，挪威、比利時等歐洲聯盟（EU）國家也頻頻出現有無人機飛越軍事基地、工業區與重要基礎設施的情況。
