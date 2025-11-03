日媒爆料台灣在愛沙尼亞設處卡關2年！因命名「台北或台灣」喬不攏

日經亞洲3日報導，台灣在愛沙尼亞首都塔林設立代表處陷入僵局，雙方談判兩年以來，因代表處欲使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺，凸顯在中國大陸與俄羅斯壓力與日俱增之際，台歐關係仍面臨現實掣肘。

目前台灣駐拉脫維亞代表處兼管愛沙尼亞事務。2023年愛沙尼亞政府宣布願意接受台灣設立代表處（representative office），但兩年過去，多名熟悉談判的消息人士透露，代表處仍因命名談不攏而停擺。

台灣方面希望沿用立陶宛模式，命名為「駐立陶宛台灣代表處」（Taiwanese Representative Office in Lithuania），但愛沙尼亞因擔心引發中國報復，堅持使用「台北」（Taipei）字樣。

「要求愛沙尼亞使用與駐立陶宛代表處相同名稱，絕對行不通」，一位歐洲外交人士直言，「立陶宛之所以能撐過那場泥淖，是因為中國的報復過火，逼得德國出面捍衛的不只是立陶宛，而是整個歐盟單一市場」。這名外交人士稱，「若愛沙尼亞仿效立陶宛，恐怕難以獲得其他歐盟國的支援」。

愛沙尼亞外交部10月28日回覆日經詢問表示，2023年內閣會議曾決議「接受設立非外交性質的台北辦事處」，並強調至今「尚未收到任何開設辦事處的正式申請」。聲明稱：「世界多數國家都有台北辦事處，完全符合一中政策，愛沙尼亞仍遵循該立場。」

當年立陶宛以「台灣代表處」名稱設處引發北京強烈報復，包含降級外交、驅逐大使與切斷貿易往來，但也意外促使歐盟團結捍衛單一市場。分析指出，中國可能已從中吸取教訓，未來若施壓愛沙尼亞，將採更具針對性的雙邊手段。

國際危機組織資深分析師楊晧暐（William Yang）持類似觀點表示：「若過度糾結名稱這類象徵性問題，反而可能讓近年建立的外交動能停滯。台北應聚焦在具實質合作意義的領域，像是共同應對混合威脅與強化關鍵供應鏈。」楊晧暐近期在報告中呼籲歐盟成員國加強與台北的外交互動。