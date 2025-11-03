以色列再收到3人質遺體 將進行身分鑑定

以色列今天表示，已經再從巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯手中接收3名人質的遺體。這是根據加薩停火協議持續進行中的人質與囚犯交換工作其中一環。

法新社報導，儘管偶有衝突，根據美國斡旋的協議，自10月10日以來，加薩地區實施的脆弱停火仍獲維持，協議首階段重點在於讓無論生還或遇害的所有以色列人質能夠歸返。

以色列總理辦公室宣布：「透過紅十字會（RedCross），以色列已經收到交給加薩走廊（Gaza Strip）的以色列國防軍（IDF）和國家安全局（Shin Bet）人員的3名罹難人質的棺木。」聲明同時表示，這些遺體將送往以色列境內的法醫中心進行身分確認。

哈瑪斯（Hamas）旗下的武裝團體先前表示，今天稍早「在加薩走廊南部一條地道沿線發現」這3具遺體。

停火生效以來，哈瑪斯已經釋放20名生還人質，並開始交還罹難者遺體。

28位罹難人質當中，此前哈瑪斯已交還17具遺體，包括15名以色列人、一名泰國人和一名尼泊爾人。

以色列指責哈瑪斯遲未交還遺體。巴勒斯坦方面則表示，許多罹難者被埋在瓦礫堆下，導致交還進度緩慢。

哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）在聲明中表示，今天移交之舉顯示該組織「正盡一切努力要儘速歸還遺體」。

一個代表人質家屬的以色列團體呼籲各方「意志堅決」，帶回尚未尋獲的被俘者遺體。

人質及失蹤家庭論壇（Hostages and Missing FamiliesForum）指出：「人質家屬要求總理以決心和堅定態度促成哈瑪斯立即履行協議承諾，將所有罹難人質的遺體交還以色列。」