快訊

宣導不如預期…「假日輕急症中心」首日冷清 六都日間僅169人看診

國防部軍購延宕報告 盡顯軍方尷尬與閃躲

羅浮宮竊案…檢方：不入流竊賊所為 非組織犯罪

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導

法國羅浮宮博物館上個月在光天化日之下發生價值1億200萬美元具歷史意義珠寶被盜的驚天竊案。巴黎檢察官貝庫歐今天指出，本案是不入流竊賊所為，並非職業型江洋大盜組織犯罪。

路透社報導，兩名男子兩週前利用一台搬運家具的升降機登上羅浮宮博物館（Louvre Museum）二樓、打破窗戶，用角磨機撬開展示櫃，再乘兩名接應同夥的機車逃逸，整起竊案歷時不到7分鐘。

4嫌中據信已有3人被捕，但珠寶依然下落不明。當局表示，他們的背景與電影「瞞天過海」（Ocean'sEleven）那種職業型竊盜集團沒有相似之處，反而比較像是出身窮困巴黎北郊的不入流竊賊所為。

貝庫歐（Laure Beccuau）告訴法國新聞電台（FranceInfo）：「這不太像司空見慣的小奸小惡…但也不是我們通常會聯想到組織犯罪頭頭的那種犯罪態樣。」

她表示，從目前被捕4人（包括一名疑似竊賊的女友）的背景來看，他們並非能夠執行複雜行動、典型的組織犯罪專業分子。

她說：「這些顯然都是本地人，基本上住在塞納聖丹尼市（Seine-Saint-Denis）。」她指的是巴黎北部一處低收入地區。

內政部長努涅斯（Laurent Nunez）告訴「巴黎人報」（Le Parisien），他認為目前仍在逃的嫌犯很可能是這起竊案的主謀。

法國媒體先前就推測一幫嫌犯是業餘的，因為他們逃逸時掉落最珍貴珠寶，即鑲有黃金、祖母綠和鑽石的尤吉尼皇后（Empress Eugenie）冠冕，還在現場留下作案工具、一只手套和其他物品，而且逃跑前沒有縱火銷毀那部犯案用的搬家貨車。

警方已逮捕兩名涉嫌闖入羅浮宮的男子，其中的34歲阿爾及利亞人自2010年起居住法國，於試圖搭機前往阿爾及利亞時遭到拘留；另一人現年39歲，早已因加重竊盜案而受司法監控。

貝庫歐上週表示，這兩人都住在巴黎北郊奧貝維埃（Aubervilliers），並且「部分承認」參與犯案。

另外兩嫌於10月29日被捕後，11月1日遭到起訴。他們是37歲男子和38歲女子。

貝庫歐表示，根據在搬家貨車上發現的DNA，據信這名37歲男子是執行竊案4人小組其中之一。他與該名38歲女子為伴侶關係且育有子女，他與其他兩名落網男子其中一人2015年曾因同一起搶案遭到定罪。

被問到當局是否認為4名竊賊中已有3人落網時，貝庫歐表示「至少還有一人在逃」。她並未排除仍有其他共犯的可能。

巴黎 法國 羅浮宮

延伸閱讀

巴黎檢方稱羅浮宮竊案非犯罪組織所為 研判嫌犯是街頭小偷

巴黎羅浮宮竊案 法檢方再控兩名新嫌犯涉案

盜走法國皇室珠寶！法羅浮宮竊案又有5名嫌犯落網 傳主嫌就在其中

巴黎羅浮宮驚天竊案　2嫌將被控盜竊和刑事共謀罪

相關新聞

英國火車2男隨機砍傷11人 初步排除恐攻

英國一日晚間發生列車上持刀隨機砍人事件，武裝警員到場後登上列車用電擊槍制伏凶嫌。此事造成十一人受傷就醫，一度九人傷勢危急...

刀械犯罪猖獗 英相施凱爾稱「國家危機」

英國一列火車發生歹徒持刀隨機砍人案，官方數據顯示，英格蘭及威爾斯地區自二○一一年以來，刀械犯罪數量整體而言上升。英國實施...

APEC期間會晤…習近平贈小米手機 李在明笑問資安

大陸國家主席習近平與南韓總統李在明日前在南韓慶州亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會期間會晤，並互贈具有象徵意義的禮物。習近平贈...

中韓商務部長會談 穩稀土供應鏈

在中國大陸國家主席習近平與南韓總統李在明會晤同時，南韓產業通商部長金正官與大陸商務部長王文濤日前舉行雙邊會談，商定穩定稀...

巴黎檢方稱羅浮宮竊案非犯罪組織所為 研判嫌犯是街頭小偷

路透報導，法國巴黎檢察官貝庫歐2日表示，日前發生的羅浮宮劫案可能是街頭竊賊所為，而非犯罪組織的專業罪犯，而且嫌犯顯然是當...

10人傷送醫！英警公布火車砍人案2嫌身分 稱尚無表明與恐攻有關

英國一列火車1日晚間驚傳兩名嫌犯在車上持刀砍人事件，造成10人受傷送醫，其中至少九人命危。英國BBC報導，英國交通警察警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。