英國火車砍人案凶嫌減至1人 英勇列車人員仍命危

英國1日發生火車無差別砍人案，根據警方最新消息，凶嫌已由2人減至1人，而英勇挺身制止嫌犯的列車人員目前仍命危。

英國交通警察（British Transport Police）今天上午曾舉行未接受提問的記者會，提到在案發現場逮捕2名嫌犯。不過，根據晚間最新聲明，警方已排除其中1人涉案，目前唯一嫌犯是一名32歲的非裔英國男性。

警方表示，這名男子來自劍橋郡（Cambridgeshire）彼得柏羅市（Peterborough），他也是在該市車站上車。

1日晚間在一班從英格蘭北部頓卡斯特市（Doncaster）開往倫敦國王十字車站（King's Cross）的列車上，發生持刀隨機攻擊事件，列車後來緊急停靠在亨丁頓鎮（Huntingdon），員警隨同救護人員趕赴現場，武裝警察登車處置。從警方接獲第一通999報案電話到逮捕嫌犯，歷時不超過8分鐘。

案發後，在醫院接受治療的傷者原本總計11人，目前已累計9人出院，僅剩1人生命垂危。

警方指出，這名仍面臨生命危險的傷者是列車人員，他當下試圖阻止攻擊者繼續揮刀傷人；從監視器畫面可看出，這名人員十分英勇，拯救了許多人。

警方正在調查凶嫌是否有精神病史。

另一方面，英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，意外發生後，明快決定將列車開往亨丁頓站、方便警方就近盡快登車處置的司機強生（AndrewJohnson）是退役軍人，曾參與2003年開始的伊拉克戰爭。

亨丁頓站不是該班次列車表定停靠站，但強生的當機立斷讓許多人免於危害。他也未因為驚慌而在車站之間中途剎車，而是在承受極大精神壓力的狀態下，將列車平穩駛往警方和救護人員已抵達待命的最近車站。

根據報導，強生在2018年成為列車駕駛員之前，曾在英國海軍服役17年，曾任武器工程師，並曾在伊拉克戰爭期間負責掃雷。

英國媒體報導，據幾位現場目擊者描述，在被警方以電擊槍制伏以前，舉著一把大型廚房用刀的凶嫌曾高喊「來殺我啊」。