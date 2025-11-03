習近平贈小米手機 李在明笑問資安

大陸國家主席習近平與南韓總統李在明日前在南韓慶州亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會期間會晤，並互贈具有象徵意義的禮物。習近平贈送小米手機時笑問「看看有沒有後門」，引起李在明大笑，兩人在相對嚴肅的國際場合展現罕見的輕鬆一面。

據南韓媒體ＫＢＳ等外電報導，習近平贈送文房四寶與兩部小米旗艦曲面手機給李在明夫婦。習近平表示，手機的螢幕是南韓製造，李在明即笑著詢問，「手機的通訊是否安全？」接著習近平笑著指著手機，說道「你看看有沒有後門」，引得在場人士大笑，李在明還笑著拍手。

據了解，小米的柔性面板供應商主要為三星與ＬＧ，但自二○二○年開始，雷軍稱，小米十的ＡＭＯＬＥＤ開始有大陸國產顯示螢幕製造商ＴＣＬ華星光電入列。

值得注意的是，三星電子執行會長李在鎔三月出席中國發展高層論壇期間與雷軍會面，外界推測可能跟爭取小米汽車、手機螢幕訂單有關。

李在明也回贈習近平兩件富有深意的禮物：一張高級榧木圍棋盤和一件南韓傳統螺鈿漆器圓形托盤。

報導稱，韓方透露，兩名領導人均酷愛圍棋。考慮到習近平十一年前訪韓時，韓方曾贈送圍棋棋子，此次特意準備由珍貴榧木製成的高級圍棋盤。另一件禮物是螺鈿漆器圓形托盤，採用傳承千年的傳統手工技藝製作而成，盤面鑲嵌珍珠母，工藝細膩、設計典雅。韓方指此禮承載著希望兩國長久維持友好關係的誠意。