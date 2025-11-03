聽新聞
0:00 / 0:00

習近平贈小米手機 李在明笑問資安

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國國家主席習近平（左）1日國是訪韓，當天在南韓慶州和總統李在明（右）會談，雙方微笑握手。美聯社
中國國家主席習近平（左）1日國是訪韓，當天在南韓慶州和總統李在明（右）會談，雙方微笑握手。美聯社

大陸國家主席習近平與南韓總統李在明日前在南韓慶州亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會期間會晤，並互贈具有象徵意義的禮物。習近平贈送小米手機時笑問「看看有沒有後門」，引起李在明大笑，兩人在相對嚴肅的國際場合展現罕見的輕鬆一面。

據南韓媒體ＫＢＳ等外電報導，習近平贈送文房四寶與兩部小米旗艦曲面手機給李在明夫婦。習近平表示，手機的螢幕是南韓製造，李在明即笑著詢問，「手機的通訊是否安全？」接著習近平笑著指著手機，說道「你看看有沒有後門」，引得在場人士大笑，李在明還笑著拍手。

據了解，小米的柔性面板供應商主要為三星與ＬＧ，但自二○二○年開始，雷軍稱，小米十的ＡＭＯＬＥＤ開始有大陸國產顯示螢幕製造商ＴＣＬ華星光電入列。

值得注意的是，三星電子執行會長李在鎔三月出席中國發展高層論壇期間與雷軍會面，外界推測可能跟爭取小米汽車、手機螢幕訂單有關。

李在明也回贈習近平兩件富有深意的禮物：一張高級榧木圍棋盤和一件南韓傳統螺鈿漆器圓形托盤。

報導稱，韓方透露，兩名領導人均酷愛圍棋。考慮到習近平十一年前訪韓時，韓方曾贈送圍棋棋子，此次特意準備由珍貴榧木製成的高級圍棋盤。另一件禮物是螺鈿漆器圓形托盤，採用傳承千年的傳統手工技藝製作而成，盤面鑲嵌珍珠母，工藝細膩、設計典雅。韓方指此禮承載著希望兩國長久維持友好關係的誠意。

習近平 李在明 小米 手機 APEC 三星

延伸閱讀

中韓部長會談 商定穩定稀土等關鍵礦產供應鏈

習李會盼中韓新局 促北韓對話 北韓批大談非核化的白日夢

習成APEC焦點 籲亞太互利合作 含蓄警告「不要站隊美國」

白宮公布照片 川普秀卡片逗樂習近平 俄媒捕捉習看小抄

相關新聞

10人傷送醫！英警公布火車砍人案2嫌身分 稱尚無表明與恐攻有關

英國一列火車1日晚間驚傳兩名嫌犯在車上持刀砍人事件，造成10人受傷送醫，其中至少九人命危。英國BBC報導，英國交通警察警...

AI最新熱門工作揭曉！工程師不只要會寫程式 這技能創造更多收入

OpenAI、Anthropic和Cohere等人工智慧（AI）新創公司，正加緊招募一種為數稀少的軟體開發人才：前線部署...

習近平贈小米手機 李在明笑問資安

大陸國家主席習近平與南韓總統李在明日前在南韓慶州亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會期間會晤，並互贈具有象徵意義的禮物。習近平贈...

中韓商務部長會談 穩稀土供應鏈

在中國大陸國家主席習近平與南韓總統李在明會晤同時，南韓產業通商部長金正官與大陸商務部長王文濤日前舉行雙邊會談，商定穩定稀...

刀械犯罪猖獗 英相施凱爾稱「國家危機」

英國一列火車發生歹徒持刀隨機砍人案，官方數據顯示，英格蘭及威爾斯地區自二○一一年以來，刀械犯罪數量整體而言上升。英國實施...

英國火車2男隨機砍傷11人 初步排除恐攻

英國一日晚間發生列車上持刀隨機砍人事件，武裝警員到場後登上列車用電擊槍制伏凶嫌。此事造成十一人受傷就醫，一度九人傷勢危急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。