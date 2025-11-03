中韓商務部長會談 穩稀土供應鏈

在中國大陸國家主席習近平與南韓總統李在明會晤同時，南韓產業通商部長金正官與大陸商務部長王文濤日前舉行雙邊會談，商定穩定稀土等關鍵礦產供應鏈。

韓聯社報導，南韓產業通商部二日稱，金正官一日同王文濤在慶州舉行雙邊會談。雙方商定，在以世界貿易組織為中心的多邊貿易體系及區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）框架下繼續合作，通過雙方已建立的多層次合作管道溝通，努力妥善解決相關問題，並利用這些管道合作，爭取穩定包括稀土在內的關鍵礦產供應鏈。

報導稱，雙方還將在南韓新萬金、中國山東煙台等韓中產業合作園區擴大投資。

金正官說，希望兩國通過合作、對話解決懸而未決的問題，推動韓中關係面向未來發展。而王文濤邀請金正官近期訪問中國，就兩國經貿合作深入交換意見，金正官表示將積極考慮。

據大陸商務部昨發布，王文濤一日在南韓慶州會見金正官。雙方就維護產業鏈供應鏈穩定、加強區域及多雙邊合作等交換意見。王表示，中韓是重要近鄰和合作夥伴，中方願與韓方共同落實好兩國領導人重要共識，推動中韓經貿關係取得新發展。雙方應通過中韓產供鏈合作熱線、出口管制對話、貿易救濟合作機制等加強溝通協調，保障中韓產供鏈穩定暢通；加強在世界貿易組織、ＲＣＥＰ等框架下合作，推動盡快恢復中日韓自貿協定談判，共同維護自由貿易和多邊主義。

金正官表示，韓方願與中方一道，加快韓中自貿協定第二階段談判進程，推進地方經貿合作，持續深化雙邊貿易投資及區域、多邊合作。

南韓貿易協會（ＫＩＴＡ）二○二三年統計，南韓約百分之七十四稀土進口來自中國，其中一些礦產對中依賴度甚至超過百分之九十，例如用於永久磁鐵的釹、用於雷射及通訊設備的釔等，儘管大陸官方未正式對南韓實施出口禁令，但南韓持續關注稀土禁令對韓企影響。