刀械犯罪猖獗 英相施凱爾稱「國家危機」

英國一列火車發生歹徒持刀隨機砍人案，官方數據顯示，英格蘭及威爾斯地區自二○一一年以來，刀械犯罪數量整體而言上升。英國實施全球數一數二嚴格的槍枝管制措施，但刀械犯罪問題嚴重，英國首相施凱爾將猖獗的刀械犯罪稱為「國家危機」。

英國政府資料顯示，儘管英格蘭、威爾斯（不含蘇格蘭與北愛爾蘭）過去一年記錄到的刀械犯罪案件數減少百分之一點四，來到四萬九千六百件，但過去十五年整體仍是上升。

英國國民保健署資料指出，二○二四／二五年度英格蘭的醫院記錄到因尖銳物襲擊導致的案件有三千五百件，較前一年度減少一成○四。

英國內政部日前表示，英格蘭及威爾斯查獲或主動繳交的刀具數量已直逼六萬把，這項行動是政府十年內將刀械犯罪減半的作為一環。在英國，公共場所攜帶刀械最高可判四年徒刑，英國政府並指，去年持刀謀殺案件較前年減少一成八。

十月初，英格蘭北部一座猶太會堂也發生持刀攻擊，登上國際新聞。當時，卅五歲敘利亞裔英國公民夏邁駕車衝撞行人，並持刀攻擊克朗普索區希頓公園希伯來公會猶太會堂內的民眾，自稱替極端組織「伊斯蘭國」行事，遭武裝警員當場擊斃。