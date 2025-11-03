聽新聞
0:00 / 0:00

英國火車2男隨機砍傷11人 初步排除恐攻

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
英國一日晚間發生兩名男子在一列火車上持刀砍人事件，造成十一人受傷送醫，截至當地二日上午仍有兩人未脫離險境。警方說，暫無跡象顯示本案為恐怖主義事件。法新社
英國一日晚間發生兩名男子在一列火車上持刀砍人事件，造成十一人受傷送醫，截至當地二日上午仍有兩人未脫離險境。警方說，暫無跡象顯示本案為恐怖主義事件。法新社

英國一日晚間發生列車上持刀隨機砍人事件，武裝警員到場後登上列車用電擊槍制伏凶嫌。此事造成十一人受傷就醫，一度九人傷勢危急，截至當地二日上午仍有兩人有生命危險，警方初步排除事發原因為恐怖攻擊

主導調查的英國交通警察二日召開記者會說，暫無跡象顯示本案為恐怖攻擊，目前猜測事件起因並不恰當。警官勒夫利斯說，警方接獲報案八分鐘內，就登上事發列車並逮捕兩名男性嫌犯，兩人涉嫌殺人未遂；其中一名是卅二歲非裔，另一名卅五歲、有加勒比海血統，均在英國出生。

警方未立即公布嫌犯及傷者身分。英國內政大臣馬穆德二日說，目前得知這起攻擊未當作恐怖主義處理，並向車上工作人員和乘客的英勇致敬。

英國廣播公司（ＢＢＣ）和衛報報導，事發列車在當地一日晚間六時廿五分（台灣時間二日凌晨二時廿五分）從英格蘭北部頓卡斯特出發，開往倫敦國王十字車站，行經亨丁頓附近時發生砍人，過程約十到十五分鐘。警方晚間七時四十二分接獲乘客通報，立即趕赴現場，登上緊急停在亨丁頓的列車。

英相稱駭人 英王震驚錯愕

警方隨後將事件列為重大事故，反恐人員曾確認將協助調查。英國首相施凱爾說，該事件駭人聽聞，呼籲民眾遵循當局指示行動。國防大臣希利說，這是獨立攻擊事件，但警告英國、世界處於「威脅的新時代」。英王查理三世說，對該事件震驚錯愕，他的心與受害者及緊急應變人員同在。

目擊者向英媒天空新聞網透露，其中一名揮大刀的嫌犯遭警方以電擊槍制伏，還聽說有人在驚慌中互相踩踏，有人躲到廁所。ＢＢＣ引述目擊者說，列車當時陷入恐慌混亂，乘客在車廂間奔跑，有人受傷流血，也有人擠到列車前端。

目擊者錢伯斯說，看到一名手臂染血的男子衝過車廂，大喊「他們有刀，快跑！」察覺情況不對後他立刻與朋友往車頭方向去，途中看到一名男子倒在地上。

目擊者：以為萬聖節惡作劇

另一名目擊者佛斯特說，聽到有人喊「快跑，有個人正到處捅人」，起初還以為是萬聖節惡作劇。佛斯特還看到一名年長者因阻止嫌犯刺傷一名年輕女性，導致其頭、頸部受傷。

倫敦地鐵工作人員麥法蘭說，在亨丁頓看到有許多人邊流血邊跑下月台，一名男子身上的白襯衫「整件是血」。

在一列開往倫敦的火車上發生大規模持刀砍人事件後，一名英國警察正在查看旅客們留下的物品。美聯社
在一列開往倫敦的火車上發生大規模持刀砍人事件後，一名英國警察正在查看旅客們留下的物品。美聯社

英國 恐怖攻擊 倫敦 施凱爾 查理三世

延伸閱讀

英國火車無差別砍人案 警方排除恐攻因素

英火車持刀攻擊案釀10傷 目擊者：現場血跡斑斑

跑20次醫院也不檢查！23歲女「上網買自篩」驗出腸癌 裝設人工肛門

影／英國驚傳火車砍人！9人傷重命危2嫌落網 目擊者驚曝逃命瞬間

相關新聞

10人傷送醫！英警公布火車砍人案2嫌身分 稱尚無表明與恐攻有關

英國一列火車1日晚間驚傳兩名嫌犯在車上持刀砍人事件，造成10人受傷送醫，其中至少九人命危。英國BBC報導，英國交通警察警...

AI最新熱門工作揭曉！工程師不只要會寫程式 這技能創造更多收入

OpenAI、Anthropic和Cohere等人工智慧（AI）新創公司，正加緊招募一種為數稀少的軟體開發人才：前線部署...

習近平贈小米手機 李在明笑問資安

大陸國家主席習近平與南韓總統李在明日前在南韓慶州亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會期間會晤，並互贈具有象徵意義的禮物。習近平贈...

中韓商務部長會談 穩稀土供應鏈

在中國大陸國家主席習近平與南韓總統李在明會晤同時，南韓產業通商部長金正官與大陸商務部長王文濤日前舉行雙邊會談，商定穩定稀...

刀械犯罪猖獗 英相施凱爾稱「國家危機」

英國一列火車發生歹徒持刀隨機砍人案，官方數據顯示，英格蘭及威爾斯地區自二○一一年以來，刀械犯罪數量整體而言上升。英國實施...

英國火車2男隨機砍傷11人 初步排除恐攻

英國一日晚間發生列車上持刀隨機砍人事件，武裝警員到場後登上列車用電擊槍制伏凶嫌。此事造成十一人受傷就醫，一度九人傷勢危急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。