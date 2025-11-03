英國火車2男隨機砍傷11人 初步排除恐攻

英國一日晚間發生列車上持刀隨機砍人事件，武裝警員到場後登上列車用電擊槍制伏凶嫌。此事造成十一人受傷就醫，一度九人傷勢危急，截至當地二日上午仍有兩人有生命危險，警方初步排除事發原因為恐怖攻擊。

主導調查的英國交通警察二日召開記者會說，暫無跡象顯示本案為恐怖攻擊，目前猜測事件起因並不恰當。警官勒夫利斯說，警方接獲報案八分鐘內，就登上事發列車並逮捕兩名男性嫌犯，兩人涉嫌殺人未遂；其中一名是卅二歲非裔，另一名卅五歲、有加勒比海血統，均在英國出生。

警方未立即公布嫌犯及傷者身分。英國內政大臣馬穆德二日說，目前得知這起攻擊未當作恐怖主義處理，並向車上工作人員和乘客的英勇致敬。

英國廣播公司（ＢＢＣ）和衛報報導，事發列車在當地一日晚間六時廿五分（台灣時間二日凌晨二時廿五分）從英格蘭北部頓卡斯特出發，開往倫敦國王十字車站，行經亨丁頓附近時發生砍人，過程約十到十五分鐘。警方晚間七時四十二分接獲乘客通報，立即趕赴現場，登上緊急停在亨丁頓的列車。

英相稱駭人 英王震驚錯愕

警方隨後將事件列為重大事故，反恐人員曾確認將協助調查。英國首相施凱爾說，該事件駭人聽聞，呼籲民眾遵循當局指示行動。國防大臣希利說，這是獨立攻擊事件，但警告英國、世界處於「威脅的新時代」。英王查理三世說，對該事件震驚錯愕，他的心與受害者及緊急應變人員同在。

目擊者向英媒天空新聞網透露，其中一名揮大刀的嫌犯遭警方以電擊槍制伏，還聽說有人在驚慌中互相踩踏，有人躲到廁所。ＢＢＣ引述目擊者說，列車當時陷入恐慌混亂，乘客在車廂間奔跑，有人受傷流血，也有人擠到列車前端。

目擊者錢伯斯說，看到一名手臂染血的男子衝過車廂，大喊「他們有刀，快跑！」察覺情況不對後他立刻與朋友往車頭方向去，途中看到一名男子倒在地上。

目擊者：以為萬聖節惡作劇

另一名目擊者佛斯特說，聽到有人喊「快跑，有個人正到處捅人」，起初還以為是萬聖節惡作劇。佛斯特還看到一名年長者因阻止嫌犯刺傷一名年輕女性，導致其頭、頸部受傷。

倫敦地鐵工作人員麥法蘭說，在亨丁頓看到有許多人邊流血邊跑下月台，一名男子身上的白襯衫「整件是血」。