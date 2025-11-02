巴黎檢方稱羅浮宮竊案非犯罪組織所為 研判嫌犯是街頭小偷

路透報導，法國巴黎檢察官貝庫歐2日表示，日前發生的羅浮宮劫案可能是街頭竊賊所為，而非犯罪組織的專業罪犯，而且嫌犯顯然是當地人。

法國當局指出，當時監視器拍到的四名嫌犯中有三名被捕，但珠寶仍下落不明；嫌犯的背景不像是電影「瞞天過海」（Ocean's Eleven）那樣的職業組織，更像是來自巴黎貧困北部郊區的街頭小偷。

貝庫歐告訴法國廣播電台：「這不是尋常違法行為，但這種犯罪類型一般來說不會和組織犯罪高層份子有關。」

貝庫歐還說，嫌犯「顯然是當地人」。她說，目前被捕的四名嫌犯，其背景資料與能執行複雜行動的組織犯罪專業人士不符。她表示：「這些人顯然是當地人。他們幾乎都住在塞納—聖但尼（Seine-Saint-Denis）地區。」貝庫歐所說的塞納—聖但尼地區，居民收入較低。

法國媒體先前就推測，竊賊不是專業人士，因為他們逃跑途中遺落最珍貴的得手珠寶，即拿破崙三世之妻尤吉尼皇后的后冠，還在現場留下工具及其他物品，且逃跑前也沒放火燒毀用來入侵羅浮宮的升降平台。