比利時東北部軍事基地出現無人機 當局展開調查

比利時國防部長佛蘭肯今天表示，警方正調查國內東北部一座軍事基地上空出現無人機的事件；比利時的其他軍事區域近來也發生過無人機侵擾事件。

佛蘭肯（Theo Francken）於社群媒體X平台發文寫道，比利時政府昨天接獲通報稱，有無人機飛在國內東北部的「克林恩布洛蓋爾空軍基地」（KleineBrogel Air Base）上空。

他還指出，當局出動直升機、警車及無人機干擾器，但都沒能攔截成功。

佛蘭肯提到：「這並非一次簡單的飛越上空事件，而是一次明確鎖定克林恩布洛蓋爾（空軍基地）的指令。」

佛蘭肯的辦公室發言人告訴路透社，警方正調查這起事件。比利時政府相關部會首長將於本週商討無人機現蹤事件。

北大西洋公約組織（NATO）國家近幾週來因為多起無人機現蹤事件而一直保持高度戒備，這些事件發生地點包含丹麥首都哥本哈根、德國南部大城慕尼黑和波羅的海區域的數座機場。