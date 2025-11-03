比利時東北部軍事基地出現無人機 當局展開調查

中央社／ 布魯塞爾2日綜合外電報導

比利時國防部長佛蘭肯今天表示，警方正調查國內東北部一座軍事基地上空出現無人機的事件；比利時的其他軍事區域近來也發生過無人機侵擾事件。

佛蘭肯（Theo Francken）於社群媒體X平台發文寫道，比利時政府昨天接獲通報稱，有無人機飛在國內東北部的「克林恩布洛蓋爾空軍基地」（KleineBrogel Air Base）上空。

他還指出，當局出動直升機、警車及無人機干擾器，但都沒能攔截成功。

佛蘭肯提到：「這並非一次簡單的飛越上空事件，而是一次明確鎖定克林恩布洛蓋爾（空軍基地）的指令。」

佛蘭肯的辦公室發言人告訴路透社，警方正調查這起事件。比利時政府相關部會首長將於本週商討無人機現蹤事件。

北大西洋公約組織（NATO）國家近幾週來因為多起無人機現蹤事件而一直保持高度戒備，這些事件發生地點包含丹麥首都哥本哈根、德國南部大城慕尼黑和波羅的海區域的數座機場。

比利時 軍事 空軍

延伸閱讀

外部威脅升高 歐盟2026工作計畫重點強化邊境防禦

影／駕吉普車摔鯉魚潭水庫邊坡50公尺 駕駛未受傷還操作無人機

提振消費 中國免稅店買得到無人機

翁章梁期望民雄航太園區加速開發 帶動無人機產業鏈

相關新聞

英國火車2男隨機砍傷11人 初步排除恐攻

英國一日晚間發生列車上持刀隨機砍人事件，武裝警員到場後登上列車用電擊槍制伏凶嫌。此事造成十一人受傷就醫，一度九人傷勢危急...

刀械犯罪猖獗 英相施凱爾稱「國家危機」

英國一列火車發生歹徒持刀隨機砍人案，官方數據顯示，英格蘭及威爾斯地區自二○一一年以來，刀械犯罪數量整體而言上升。英國實施...

APEC期間會晤…習近平贈小米手機 李在明笑問資安

大陸國家主席習近平與南韓總統李在明日前在南韓慶州亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會期間會晤，並互贈具有象徵意義的禮物。習近平贈...

中韓商務部長會談 穩稀土供應鏈

在中國大陸國家主席習近平與南韓總統李在明會晤同時，南韓產業通商部長金正官與大陸商務部長王文濤日前舉行雙邊會談，商定穩定稀...

巴黎檢方稱羅浮宮竊案非犯罪組織所為 研判嫌犯是街頭小偷

路透報導，法國巴黎檢察官貝庫歐2日表示，日前發生的羅浮宮劫案可能是街頭竊賊所為，而非犯罪組織的專業罪犯，而且嫌犯顯然是當...

10人傷送醫！英警公布火車砍人案2嫌身分 稱尚無表明與恐攻有關

英國一列火車1日晚間驚傳兩名嫌犯在車上持刀砍人事件，造成10人受傷送醫，其中至少九人命危。英國BBC報導，英國交通警察警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。