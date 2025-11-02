英警公布火車砍人案2嫌身分 稱尚無跡象表明案件與恐攻有關

英國一列火車1日晚間驚傳兩名嫌犯在車上持刀砍人事件，造成10人受傷送醫，其中至少九人命危。英國BBC報導，英國交通警察警司洛夫萊斯（John Loveless）表示，稍晚另有1人自行就醫，而傷者有四人已出院，但還有兩人尚未脫險。

洛夫萊斯也公布兩名嫌犯的身分，是32歲英籍黑人男子和35歲加勒比海裔英籍男子，並稱目前尚無跡象表明砍人案與恐攻有關。

洛夫萊斯表示，武裝警察接獲報案後八分鐘內登上火車逮捕兩名嫌犯，他們目前已被警方拘留。這兩名嫌犯分別是32歲英籍黑人男子和35歲加勒比海裔英籍男子，都被以涉嫌謀殺未遂為由逮捕。

洛夫萊斯還說，最初有10人受傷送醫，之後另有1人自行就醫。命危的九人中有四人已出院，但有兩人仍處於命危狀態。他說：「現階段沒有任何跡象表明這起案件是恐怖攻擊事件。現階段對造成這起事件的原因進行推測是不合適的。」

BBC分析，警方迅速確認兩名嫌犯的國籍和種族可能意在闢謠。警方公布兩名嫌犯的身分之前，社群媒體一度流傳關於嫌犯身分背景的錯誤資訊。

警方指南鼓勵員警們公布這些細節，特別是在去年7月英格蘭西北部紹斯波特（Southport）發生兒童舞蹈班遭人持刀襲擊事件後，危險的錯誤資訊蔓延。這起事件造成三名兒童死亡、八名兒童受傷，當時社群媒體一則貼文稱凶嫌是穆斯林移民，這起錯誤資訊引發騷亂。其實此案凶嫌是17歲英籍盧安達裔少年魯達庫巴那（Axel Rudakubana）。