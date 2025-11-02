快訊

謝侑芯經紀人不忍了！嘆她「不會碰毒品」 公開點名黃明志：你在隱瞞什麼

明後2天降雨最顯著！「3處」慎防大雨 未來還有另個熱帶系統發展

反擊北京！川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

英警公布火車砍人案2嫌身分 稱尚無跡象表明案件與恐攻有關

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
於1日發生砍人案的列車2日仍停在劍橋郡附近的亨丁頓站。路透
於1日發生砍人案的列車2日仍停在劍橋郡附近的亨丁頓站。路透

英國一列火車1日晚間驚傳兩名嫌犯在車上持刀砍人事件，造成10人受傷送醫，其中至少九人命危。英國BBC報導，英國交通警察警司洛夫萊斯（John Loveless）表示，稍晚另有1人自行就醫，而傷者有四人已出院，但還有兩人尚未脫險。

洛夫萊斯也公布兩名嫌犯的身分，是32歲英籍黑人男子和35歲加勒比海裔英籍男子，並稱目前尚無跡象表明砍人案與恐攻有關。

洛夫萊斯表示，武裝警察接獲報案後八分鐘內登上火車逮捕兩名嫌犯，他們目前已被警方拘留。這兩名嫌犯分別是32歲英籍黑人男子和35歲加勒比海裔英籍男子，都被以涉嫌謀殺未遂為由逮捕。

洛夫萊斯還說，最初有10人受傷送醫，之後另有1人自行就醫。命危的九人中有四人已出院，但有兩人仍處於命危狀態。他說：「現階段沒有任何跡象表明這起案件是恐怖攻擊事件。現階段對造成這起事件的原因進行推測是不合適的。」

BBC分析，警方迅速確認兩名嫌犯的國籍和種族可能意在闢謠。警方公布兩名嫌犯的身分之前，社群媒體一度流傳關於嫌犯身分背景的錯誤資訊。

警方指南鼓勵員警們公布這些細節，特別是在去年7月英格蘭西北部紹斯波特（Southport）發生兒童舞蹈班遭人持刀襲擊事件後，危險的錯誤資訊蔓延。這起事件造成三名兒童死亡、八名兒童受傷，當時社群媒體一則貼文稱凶嫌是穆斯林移民，這起錯誤資訊引發騷亂。其實此案凶嫌是17歲英籍盧安達裔少年魯達庫巴那（Axel Rudakubana）。

社群媒體 英國

延伸閱讀

英國火車無差別砍人案 警方排除恐攻因素

美軍加勒比海再轟疑似運毒船 釀3死

颶風美莉莎重創加勒比海地區釀50死 救援善後急推進

颶風美莉莎登陸牙買加 加勒比海地區7人喪命

相關新聞

AI最新熱門工作揭曉！工程師不只要會寫程式 這技能創造更多收入

OpenAI、Anthropic和Cohere等人工智慧（AI）新創公司，正加緊招募一種為數稀少的軟體開發人才：前線部署...

黃仁勳首爾揪吃炸雞…竟獨缺輝達在韓第一供應商 外媒曝內幕

南華早報11月2日報導，人工智慧晶片巨頭輝達執行長黃仁勳10月30日晚間在首爾江南韓式炸雞店與三星電子會長李在鎔、現代汽...

英警公布火車砍人案2嫌身分 稱尚無跡象表明案件與恐攻有關

英國一列火車1日晚間驚傳兩名嫌犯在車上持刀砍人事件，造成10人受傷送醫，其中至少九人命危。英國BBC報導，英國交通警察警...

卡尼：已在APEC為雷根廣告向川普道歉 經貿談判等美國「準備好」

加拿大總理卡尼(Mark Carney)1日結束為期九天的亞洲行並舉行記者會表示，他曾要求安大略省省長撤下一則激怒川普總...

習李會盼中韓新局 促北韓對話 北韓批大談非核化的白日夢

南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議1日閉幕，與會的中國國家主席習近平同日對南韓展開國是訪問，並和南韓總統李在明舉...

習成APEC焦點 籲亞太互利合作 含蓄警告「不要站隊美國」

中國國家主席習近平1日在亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議第二階段會議上發表談話，呼籲亞太各經濟體加強互利合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。