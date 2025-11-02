外部威脅升高 歐盟2026工作計畫重點強化邊境防禦
有鑒於外部威脅不斷升高且變化迅速，歐盟在最新的2026年工作計畫中指出，將會強化歐洲防衛產業及應對威脅的能力，透過無人機防禦倡議，將加強東側邊境保護。同時，也要確保烏克蘭即時取得具優勢的軍備。
根據歐盟執委會發布的工作計畫，歐盟在2026年將更加關注國防、經濟競爭力和邊境安全等議題。
在這份計畫中明確指出，面對不斷升高且快速變化的外部威脅，必須強化歐洲的防衛產業及應對威脅的能力。
面對俄羅斯在東部利用包含無人機入侵在內的威脅，將在「歐洲無人機防禦倡議」（European DroneDefence Initiative）基礎上，推動防衛旗艦計畫，保護東側邊境。同時藉由相關計畫，確保烏克蘭可以即時取得優勢軍備。
歐盟強調，將持續站在烏克蘭一方，提供軍事、財務與重建支援，並強化制裁以削弱俄羅斯。
針對非法移民所帶來的挑戰，歐盟預計將聚焦於落實移民和庇護協定（Pact on Migration and Asylum）。
同時，也將提出制裁人口走私者與販運者的措施，包含凍結資產、限制行動自由、切斷獲利來源。歐洲國際邊界管理署（Frontex）將擴大並提供更強力的支援，協助會員國執行遣返作業。
在加強危機應對與協調的領域，歐盟將建立跨境警察、消防與緊急服務的歐洲關鍵通訊系統。
這份計畫稱，面對強權政治和不確定性盛行的時代不能自滿，必須團結才能確保集體安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言