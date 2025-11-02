英國火車無差別砍人案 警方排除恐攻因素

英國1日晚間發生火車無差別砍人案，自行就醫和被救護車送往醫院治療的傷者總計11人之中，目前仍有2人面臨生命危險。警方初步排除事發原因為恐怖攻擊。

英國交通警察（British Transport Police）今天上午舉行記者會更新案件調查進度。關於2名事發當晚遭逮捕、目前仍留置警局的嫌犯身分，警官勒夫利斯（John Loveless）表示，他們分別是32歲的非裔英國男性、以及35歲的加勒比海血統男性，兩人都在英國出生，屬英國籍。

1日晚間在一班從英格蘭北部頓卡斯特（Doncaster）開往倫敦國王十字車站（King's Cross）的火車上，發生持刀攻擊事件，火車最後中途停靠在亨丁頓（Huntingdon），員警隨同救護人員趕赴現場，武裝警察登車處置。

勒夫利斯今天在記者會表示，列車於1日晚間6時25分自頓卡斯特出發，7時42分警方接獲報案，隨即趕赴亨丁頓車站，武裝警察登車處置並逮捕2名嫌犯。從警方接獲第一通999報案電話到逮捕嫌犯，歷時約8分鐘。

勒夫利斯指出，2名嫌犯因涉嫌「殺人未遂」遭逮捕，目前仍在警局分別接受訊問。

事發後在醫院接受治療的傷者中，原本有9人可能面臨生命危險，但經治療和院方評估後，已有4人出院。

勒夫利斯強調，目前沒有跡象顯示這是一起恐攻事件；負責調查工作的是英國交通警察，不是反恐單位。警方呼籲各界勿對事件發生原因和情形多作臆測。

目前亨丁頓車站仍封閉。預計今天上午開始，各班列車將逐步恢復行駛，但不會停靠亨丁頓站。勒夫利斯說，警方已在全國各車站和列車加強警力部署。

英國國防大臣希利（John Healey）今天早上接受媒體採訪時透露，事件發生前幾個小時，他和妻子剛好搭乘火車行經同一條路線，而他每週也是搭乘同一路線班車從倫敦回家。他不敢想像事發列車乘客經歷了什麼樣的震撼和驚恐。

希利指出，英國政府目前未調升恐攻警戒等級；英國的恐攻警戒等級依然維持在5級制的第3級「明確」（substantial）。

比「明確」更高一級的恐攻警戒等級為「嚴峻」（severe）。

據英國媒體報導，由於事件發生前一天為萬聖節，週末在英國各地仍有派對及其他主要由成人參加的扮裝狂歡活動舉行，有乘客看見受傷流血的被害人在車上狂奔、警告眾人時，以為他們在開萬聖節玩笑。

一名男性乘客告訴英國廣播公司（BBC），他當時正在車上聆聽有聲書，一名男子突然跑過他身旁並大喊，「快跑，有人在砍人，砍每一個人」。

這名原本在聆聽有聲書的乘客說，他起初以為這是萬聖節玩笑，但對方臉上的恐懼說服他，必須嚴肅以對。他因此趕緊收拾隨身物品，並和其他乘客一樣，試圖逃離，同時沿途尋找或許可用於自我防衛和反制攻擊的物品，例如酒瓶。

英國媒體報導，部分乘客曾集體躲在列車上的廁所，避免遭波及；也有乘客在試圖保護較年幼或弱小的乘客時，身受刀傷，其他乘客則拿出個人衣物，試圖為傷者止血。

