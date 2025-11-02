立陶宛推無人機教育計畫 第3所AirTech訓練中心啟用

快訊

中央社／ 維爾紐斯2日專電

立陶宛計畫至2028年成立9所無人機訓練中心，預計教授超過2萬名民眾製造與操作技能。近日，第3所AirTech中心於台南市的姊妹市約納瓦市正式啟用，為當地3到12年級的孩童提供機會探索新科技，幫助可能的職涯發展

這項全國性計畫由立陶宛國防部與教育部共同推動，目標在2028年前讓1萬5500名成年人與7000名孩童學習無人機操作技能，強化公民在無人載具（UAV）控制與工程領域的技能，同時推廣民防與抗戰訓練。

約納瓦市（Jonava）中心開幕典禮當天，負責推動Airtech計畫的立陶宛非正規教育署（LINEŠA）主任楊考斯卡斯（Valdas Jankauskas），以及約納瓦市長辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）共同出席剪綵。

典禮中，無人機教練現場示範飛行操作與障礙賽展示，並介紹課程內容。活動現場也設置無人機模擬器體驗區，吸引許多學生親自體驗操控。

楊考斯卡斯表示，AirTech的學童課程主要分成4階段，第1階段讓學童先透過模擬器培養基本操作感，第2階段為學習起飛與降落技巧，第3階段進入複雜飛行任務訓練，最終參與戶外實際飛行比賽，完成挑戰任務。

今年13歲、前來體驗課程的奧瑞瑪斯（Aurimas）說，他的夢想工作是製造飛機與太空梭，而無人機課程包含教授空氣動力學，是他對訓練感興趣的原因。

另一位15歲、已有3年無人機飛行經驗的學生西瑪斯（Simas）熟練地操作現場的無人機模擬器，他告訴記者自己雖然還沒有確定會選擇無人機相關的職業，但這項興趣可以讓他兼職擔任無人機攝影師。

楊考斯卡斯強調，AirTech無人機計畫的宗旨在於教育而非軍事。雖然部分學生未來可能選擇軍旅生涯，但課程的主要目的是讓學童接觸科技、掌握實用技能，為未來各種可能運用到此技能的職業奠定基礎。

他並指出，約納瓦市原本並不在AirTech的擴展計畫中，但當地政府重視無人機教育對年輕世代的培養，因此主動投資設立訓練中心。

市長辛克維丘斯表示，孩童的學習吸收能力強，導入AirTech計畫能及早為他們帶來認識新科技的機會，幫助他們探索將未來職涯與無人機應用連結起來的可能性。

辛克維丘斯除了是約納瓦市的市長，也是立陶宛最大執政黨社會民主黨主席。他在2024年約納瓦市與台南締結為姊妹市時，曾到訪台灣。

他接受中央社訪問時盛讚台灣在科技領域的領先地位，並指出台灣與立陶宛共享民主價值、面臨相似的地緣政治挑戰，應相互支持。他期盼未來能有更多實質合作計畫在立陶宛落地，延續兩國成功的交流。

立陶宛 職涯發展 台南

